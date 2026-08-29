Polițiștii au recuperat în total 4.000 de euro, găsiți într-o servietă, însă originea banilor rămâne un mister, potrivit FanPage.

Incidentul s-a petrecut pe 5 august, pe Via Tiziano Vecellio. Bărbatul mergea pe stradă cu o servietă deschisă în mână și lăsa bancnotele de 50 de euro să cadă pe asfalt. Scena neobișnuită a fost observată de mai mulți șoferi.

Haider este un refugiat irakian stabilit în Belluno și cunoscut de ani buni în oraș pentru faptul că își petrece zilele pe marginea drumului, adesea învelit într-o pătură, indiferent de vreme. În acea după-amiază, însă, atenția oamenilor a fost atrasă de banii pe care îi împrăștia pe șosea.

Incidentul s-a produs în jurul orei de vârf, în apropierea parcării magazinului Caddy. Mașinile încetineau pentru a evita bancnotele, iar mai mulți șoferi, neîncrezători, au crezut inițial că banii ar putea fi falși. Cineva a alertat apoi poliția.

Agenții au început să strângă banii împrăștiați pe stradă

Când agenții au ajuns la fața locului, au început să strângă banii împrăștiați pe stradă. În cele din urmă, au recuperat 80 de bancnote de câte 50 de euro, în valoare totală de 4.000 de euro. Bancnotele erau autentice.

Problema a fost stabilirea provenienței banilor. Haider nu a oferit nicio explicație și nu s-a putut stabili cu certitudine cum a intrat în posesia servietei. Dificultățile de comunicare cu bărbatul au complicat și mai mult reconstituirea întâmplării.

Servieta și banii au fost duși la secția de poliție

Servieta și banii au fost duși la secția de poliție. Timp de mai multe zile, agenții au așteptat ca cineva să îi revendice sau să anunțe dispariția lor. Nimeni nu s-a prezentat însă la poliție. Nicio persoană nu a reclamat dispariția celor 4.000 de euro și nimeni nu a cerut să recupereze servieta.

Acesta este și aspectul care păstrează misterul întregii povești. Nu s-a putut stabili dacă banii au fost pur și simplu pierduți, dacă cineva a lăsat intenționat servieta acolo sau dacă în spatele acesteia se află o altă poveste. Până în prezent, nu există dovezi care să susțină o anumită ipoteză privind proveniența banilor.

După expirarea perioadei în care suma putea fi revendicată, poliția a predat cei 4.000 de euro Primăriei din Belluno. Administrația locală urmează să decidă ce se va întâmpla cu banii.

Haider nu este un necunoscut pentru locuitorii orașului. Bărbatul se află în Belluno cel puțin din 2022, iar de-a lungul anilor mai multe persoane l-au ajutat discret, încercând să îl sprijine în dificultățile vieții de zi cu zi. Bărbatul acceptă însă ajutorul numai în limitele stabilite de el.

De această dată, însă, scena la care au asistat localnicii a fost cu totul diferită.