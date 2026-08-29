În acest context, serviciile americane consideră că Rusia ar putea profita de situație pentru a-și intensifica acțiunile împotriva intereselor SUA și a aliaților americani din Europa, au declarat două persoane familiarizate cu informațiile, scrie news.ro.

Detaliile discuţiilor lui Ratcliffe cu omologul său rus rămân secrete, dar una dintre surse a declarat pentru The Washington Post că şeful CIA a avertizat Moscova să nu-şi intensifice războiul împotriva Ucrainei, susţinând că o astfel de mişcare s-ar întoarce împotriva ei.

Ratcliffe s-a deplasat marţi la Moscova, aceasta fiind prima vizită cunoscută a unui director al CIA de la sfârşitul anului 2021, când şeful serviciilor secrete ale preşedintelui Joe Biden, William J. Burns, a încercat să convingă Kremlinul să renunţe la invadarea Ucrainei.

Serghei Narîşkin, şeful serviciului de informaţii externe al Rusiei, SVR, a confirmat discuţiile cu Ratcliffe, susţinând că nu a fost "nimic neobişnuit" în legătură cu aceste întâlniri.

Potrivit Kremlinului, Ratcliffe nu s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Joi, preşedintele Donald Trump a minimizat îngrijorările potrivit cărora Putin ar putea ordona un atac asupra aliaţilor SUA din Europa. "Nu va ataca teritoriul NATO", a spus Trump, care a evitat să răspundă la o întrebare privind scopul călătoriei lui Ratcliffe.

Stocuri epuizate de arme

Informaţiile secrete care sugerează că Putin consideră că SUA sunt slăbite de războiul din Iran, care durează de şase luni, vin în urma unor rapoarte privind scăderea gradului de pregătire a trupelor şi lipsa muniţiei, ca urmare a campaniei prelungite împotriva Teheranului.

Rezervele militare americane de arme cheie au fost grav epuizate, inclusiv sistemele Patriot şi alte platforme de apărare aeriană, precum şi arme ofensive sofisticate, cum ar fi rachetele de croazieră Tomahawk şi Sistemul de rachete tactice al Armatei (ATACMS) cu rază scurtă de acţiune, care este, de asemenea, foarte solicitat în Ucraina.

WP a relatat anterior că SUA au pierdut aproximativ un sfert din dronele Reaper, care costă între 30 şi 50 de milioane de dolari bucata şi sunt utilizate pentru supraveghere şi ţintire.

Deficitul de armament a alarmat aliaţii din Asia, ridicând semne de întrebare cu privire la capacitatea Washingtonului de a descuraja o potenţială confruntare cu China.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, şi alţi oficiali ai administraţiei au negat public existenţa unor penurii grave de muniţie, chiar dacă au exercitat presiuni asupra producătorilor de armament pentru a fabrica rapid mai multe arme.

Persoanele familiarizate cu informaţiile privind evaluarea făcută de Putin asupra poziţiei strategice a SUA în contextul războiului cu Iranul nu au oferit mai multe detalii despre modul în care au fost colectate aceste informaţii sau despre cât de siguri sunt analiştii CIA cu privire la acurateţea lor.

Ratcliffe a sosit la Moscova marţi dimineaţă, ora locală, la bordul unui avion de transport militar C-17A, după o escală la Riga, capitala Letoniei. Un videoclip distribuit pe reţelele sociale a arătat un convoi de maşini, unele cu numere diplomatice, traversând centrul Moscovei. Avionul C-17A a decolat de la Moscova la ora 17:30, la aproximativ 8 ore şi jumătate după aterizare, conform datelor de urmărire.

În contextul în care războiul terestru din Ucraina se află în mare parte într-un impas, Moscova şi Kievul au lansat atacuri din ce în ce mai devastatoare asupra teritoriului celeilalte părţi. Ucraina a lovit ţinte de mare importanţă, vizând frecvent noduri-cheie ale industriei energetice şi ale comerţului online din Rusia. Moscova, între timp, continuă să bombardeze ţinte civile, precum blocuri de locuinţe, precum şi infrastructura industrială şi centralele electrice de pe întreg teritoriul Ucrainei.

Rusia a profitat de stocurile în scădere ale Ucrainei de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană, furnizate de Statele Unite. Ţările europene s-au angajat să furnizeze Kievului rachete de interceptare, dar multe dintre acestea nu vor ajunge decât anul viitor.

Mesajul transmis către Putin

Călătoria lui Ratcliffe la Moscova "nu a avut atât de mult legătură cu faptul că Putin ar fi pus la colţ" deoarece armata sa nu a reuşit să iasă din impasul de pe câmpul de luptă din Ucraina, "ci mai degrabă pentru că Rusia consideră că suntem epuizaţi şi nu putem interveni", a spus una dintre sursele familiarizate cu situaţia.

Ratcliffe le-a spus oficialilor ruşi că, dacă Putin ar escalada semnificativ războiul din Ucraina, acest lucru l-ar împinge pe Trump să se alăture preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat această persoană.

Pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungeşte în al cincilea an, Europa a fost lovită de atacuri de război hibrid, inclusiv o tentativă de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, despre care mulţi analişti şi unele guverne spun că pare a fi opera Rusiei.

Ţările NATO din Europa de Est, în special statele baltice, şi-au exprimat îngrijorarea că Putin ar putea intensifica presiunea sau ar putea autoriza incursiuni din ce în ce mai provocatoare, bazându-se pe încălcări ale spaţiului aerian şi pe drone aparent rătăcite.