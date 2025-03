Oscar 2025. Cel mai bun film, ”Anora”, spune povestea unui oligarh al Rusiei, îndrăgostit de o prostituată. A luat 5 premii

Filmul a primit în total cinci premii Oscar, inclusiv pentru scenariu, montaj și regie, dar și cea mai bună actriță pentru Mikey Madison.

Filmul lui Sean Baker spune povestea unei prostituate din Brooklyn care se îndrăgostește de fiul răsfățat al unui oligarh rus.

"Cred că americanii sunt entuziasmați să vadă că cineva se ridică în sfârșit în fața unui rus puternic" - a glumit Conan 'Brien despre filmul ”Anora”.

"I guess Americans are excited to see somebody finally stand up to a powerful Russian" - Conan O'Brien jokes about #Anora at the #Oscars pic.twitter.com/JysZcRdZ3d

Baker, care a scris, regizat și montat filmul, a câștigat Oscarul pentru toate cele trei roluri.

"Anora" este în mod oficial filmul care a putut ... și a făcut-o! - notează CNN.

Sean Baker, care a scris, montat și regizat filmul, este acum a doua persoană care a câștigat patru Oscaruri într-o singură noapte, primul fiind Walt Disney.

Actrița principală din "Anora", Mikey Madison, a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță într-o oarecare surpriză, deoarece vedeta din "The Substance", Demi Moore, era considerată favorită după ce a dominat circuitul premiilor în acest an, câștigând toate premiile majore de interpretare cu excepția BAFTA, care i-a revenit lui Madison luna trecută.

Mikey Madison accepts the award for Best Actress for her role in "Anora," taking a moment to "recognize and honor the sex worker community."

"I will continue to support and be an ally."#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/cPM8HccQtH