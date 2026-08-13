Poliția estimează că „obiectul a fost plasat deliberat pentru a perturba traficul”, potrivit unui mesaj publicat pe WhatsApp, potrivit Agerpres.

Autoritățile se temeau inițial că acesta ar putea conține explozibili.

Această gară este un nod feroviar important pentru traficul feroviar regional și de lungă distanță, cu linii care fac legătura cu Munchen, Würzburg, Nürnberg și alte orașe bavareze.

„Poliția este la fața locului și colectează probe. Prin urmare, traficul feroviar rămâne suspendat”, au adăugat autoritățile.

Unități specializate ale poliției au fost trimise la gara din Treuchtlingen, unde acestea au utilizat un robot pentru a muta obiectul suspect.

Treuchtlingen este un oraș cu aproximativ 13.000 de locuitori, fiind situat la aproximativ 150 de kilometri nord de Munchen.