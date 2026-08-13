Înalta Curte de Justiție (TSJ) din Țara Bascilor a declarat nelegală concedierea angajatului din Vitoria, după ce acesta a consumat trei cafele espresso reci, în valoare totală de 2,97 euro, câte 0,99 euro fiecare. Produsele nu mai erau destinate vânzării, după ce fusese întrerupt lanțul frigorific, scrie lEconomista.

Angajatul, care lucra în companie din noiembrie 2017 fără să fi avut probleme disciplinare, a fost concediat în 2025 după ce a consumat produsele care aparțineau supermarketului. Instanța a considerat însă că măsura luată de angajator a fost disproporționată în raport cu fapta.

Trei cafele de 2,97 euro au dus la concediere

Potrivit detaliilor din hotărârea consultată de Europa Press, angajatul a luat cele trei cafele espresso reci „fără nicio încercare de a le ascunde”, în timp ce se afla la locul de muncă.

Produsele nu mai puteau fi comercializate, deoarece fusese întrerupt lanțul frigorific. În astfel de situații, marfa este retrasă de la vânzare, depozitată și verificată de un expert, care stabilește inclusiv cantitatea, după care este distrusă, întrucât nu mai este considerată adecvată pentru consumul public.

Cu toate acestea, supermarketul a considerat că angajatul a încălcat obligațiile care îi reveneau în calitate de salariat și a decis să îl concedieze disciplinar.

Un element important în acest caz a fost faptul că angajatului nu i se interzisese în mod explicit și nici nu i se atrăsese anterior atenția să nu consume produsele retrase de la vânzare.

În magazin și în depozit existau camere de supraveghere, iar angajatul a fost surprins în timp ce consuma cafeaua, fără să încerce să ascundă ceea ce făcea.

Supermarketul a cerut sancționarea angajatului

După concediere, angajatul s-a adresat instanței. Tribunalul i-a admis parțial cererea și a obligat supermarketul să îl reintegreze sau, în cazul în care compania nu dorește revenirea acestuia la locul de muncă, să îi plătească despăgubiri în valoare de 21.016,98 euro.

În situația în care supermarketul ar opta pentru reintegrare, compania ar trebui să îi achite și salariile aferente perioadei dintre data concedierii și notificarea hotărârii, calculate la 87,85 euro pe zi.

Nemulțumit de decizie, supermarketul a contestat hotărârea și a susținut că gestul angajatului reprezintă o încălcare a bunei-credințe și a încrederii pe care salariatul trebuie să le respecte în relația cu angajatorul.

Compania a catalogat consumul celor trei cafele drept „un act de neloialitate”, argumentând că angajatul are obligația de a „proteja și respecta bunurile companiei” și că nu poate decide unilateral ce se întâmplă cu bunurile care aparțin angajatorului.

Înalta Curte de Justiție din Țara Bascilor nu a fost însă de acord cu argumentele supermarketului.

Judecătorii au apreciat că gestul angajatului nu poate fi considerat o însușire a produselor companiei, în condițiile în care cele trei cafele nu mai erau destinate comercializării și urmau să fie distruse.

Instanța a făcut referire și la jurisprudența anterioară și a subliniat că încetarea contractului de muncă reprezintă o sancțiune extrem de severă, care trebuie să fie justificată de gravitatea faptei.

În acest caz, judecătorii au concluzionat că sancțiunea a fost disproporționată în raport cu comportamentul angajatului și nu a fost justificată de circumstanțele concrete ale situației.

Regulamentul colectiv nu prevedea această abatere

Un alt argument important în favoarea angajatului a fost faptul că prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil acestuia nu reglementau în mod specific comportamentul pentru care supermarketul a decis să îl sancționeze.

Mai exact, documentul nu prevedea în mod expres o sancțiune pentru consumarea unor produse care fuseseră retrase de la vânzare și erau destinate distrugerii deoarece nu mai erau apte pentru comercializare.

În aceste condiții, instanța a menținut în cele din urmă hotărârea pronunțată de tribunal. Supermarketul trebuie fie să îl reintegreze pe angajat, fie să îi plătească 21.016,98 euro despăgubiri.