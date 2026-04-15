Într-o serie de postări de pe reţelele sociale, care au fost ulterior şterse, Ruby Rose a afirmat că vedeta americană a agresat-o într-un club de noapte din Melbourne, în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Actriţa în vârstă de 40 de ani, cunoscută pentru rolurile sale din producţiile "Orange is the New Black" şi "Batwoman", a spus marţi că a dat declaraţii la poliţie şi, prin urmare, nu mai poate vorbi public despre acest caz.

Într-un comunicat adresat AFP, poliţia statului Victoria nu a menţionat numele cântăreţei Katy Perry, însă a indicat că "anchetează o agresiune sexuală care datează din 2010 şi care a avut loc la Melbourne".

"Dat fiind că ancheta este încă în curs, ar fi inadecvat să facem alte comentarii în acest stadiu", se precizează în comunicat.

Un reprezentant al cântăreţei în vârstă de 41 de ani a negat acuzaţiile pentru revista Variety. "Acuzaţiile difuzate pe reţelele sociale de Ruby Rose cu privire la Katy Perry nu numai că sunt categoric false, dar constituie, de asemenea, minciuni periculoase şi iresponsabile", a spus acesta.

Ancheta vine la scurt timp după ce Rose a afirmat pe reţelele sociale că a fost agresată sexual de Perry când avea în jur de 20 de ani, un episod care, potrivit actriţei, i-a luat ani de zile să-l proceseze şi să-l facă public.

"Am povestit întâmplarea în public, dar am transformat-o într-o 'anecdotă amuzantă de beţie' pentru că nu ştiam cum să gestionez altfel situaţia", a declarat actriţa, care a recunoscut că, ulterior, Perry a ajutat-o să obţină viza pentru Statele Unite.

Reprezentantul lui Perry a declarat că Rose "are un istoric bine documentat de acuzaţii grave aduse public pe reţelele sociale împotriva mai multor persoane, acuzaţii care au fost negate în repetate rânduri de către cei implicaţi".