„Teoria lunii aprilie”. De ce această lună pare a fi un moment de cotitură pentru noi

După luni întregi de iarnă, oboseală și rezoluții abandonate, aprilie vine cu o energie diferită. Zilele devin mai lungi, natura revine la viață, iar mulți oameni simt, aproape instinctiv, că este momentul pentru un nou început. 

autor
Georgiana Ioniță

În online, acest fenomen a primit un nume: „teoria lunii aprilie”, în ideea că această perioadă a anului funcționează ca un reset real, uneori chiar mai puternic decât începutul de an.

Ce este „teoria lunii aprilie”

Apărută inițial pe rețelele sociale, „teoria lunii aprilie” descrie luna aprilie ca pe un punct de cotitură natural. Spre deosebire de ianuarie, când presiunea rezoluțiilor este ridicată, dar energia scăzută, primăvara aduce un ritm mai firesc, în care schimbările apar mai ușor.

După perioada mai lentă a iernii, aprilie este momentul în care lucrurile încep să se lege: apare mai multă claritate, crește motivația și se conturează schimbări vizibile în viața personală, relații sau obiceiuri.

De ce luna aprilie se simte ca un reset natural

„Din punct de vedere comportamental, avem tendința să dăm semnificație momentelor care marchează trecerea timpului, cum ar fi ziua de naștere sau Revelionul”, explică Cristina Billingsley, psihoterapeut și director clinic.

În acest context, luna aprilie poate funcționa, la nivel psihologic, ca un nou început.

„Acest lucru este susținut și de schimbările din mediul înconjurător: zilele sunt mai lungi, avem mai multă lumină naturală, iar energia pare să curgă mai ușor”, adaugă ea.

Transformarea nu este doar mentală, ci și fizică. Stephanie Pappas, terapeut specializat în relații și familie, spune că schimbările vizibile din natură, verdele proaspăt și apariția florilor, întăresc această stare de reînnoire.

„Când observăm că lumea din jurul nostrum o ia de la capăt, odată cu temperaturile mai blânde și apariția florilor, nu putem să nu simțim același lucru și în propriul nostru sistem nervos”, explică ea.

De ce aprilie vine „la momentul potrivit”

Există și o componentă importantă ce ține de „momentul potrivit”. Unele obiective stabilite la început de an încep, abia acum, să prindă contur, în timp ce altele au fost deja abandonate.

În realitate, ianuarie nu este întotdeauna momentul ideal pentru schimbări majore. După agitația sărbătorilor, mulți oameni intră în noul an obosiți, fără energie și fără direcție clară.

„Cei mai mulți oameni intră în ianuarie cu energie scăzută, epuizați și fără o direcție clară, după toată agitația din perioada festivă”, spune Stephanie Pappas.

„Aprilie ne oferă, de fapt, șansa unui nou început — exact așa cum ne-am fi dorit în ianuarie — dar cu avantajul unei rutine mai stabile și al unui mindset mai așezat”, adaugă ea.

Legătura dintre lumină, energie și starea de bine

Pentru persoanele afectate de Tulburarea afectivă sezonieră (SAD), schimbarea este și mai evidentă.

„Lunile de iarnă pot aduce o scădere a stării de spirit și a motivației din cauza expunerii reduse la lumină, ceea ce afectează ritmul circadian”, explică Cristina Billingsley.

Odată cu venirea primăverii, expunerea crescută la lumină are un efect direct asupra organismului.

„Oamenii interpretează acest lucru ca pe un val nou de energie, dar, în realitate, sistemul nervos iese dintr-o stare de epuizare și revine la una mai echilibrată”, spune ea.

Cum să te motivezi folosind „teoria lunii aprilie”

Specialiștii spun că secretul nu este să vezi aprilie ca pe un restart total, ci ca pe un punct de pornire pentru schimbări mici, dar relevante.

„În loc să încerci să-ți refaci complet viața, începe cu unul sau două comportamente care nu sunt aliniate cu cine vrei să fii și cum vrei să te prezinți în lume”, recomandă Cristina Billingsley.

„Schimbările mici creează momentum, iar încrederea care vine din faptul că te ții de ele îți crește motivația pentru pașii următori.”

Mișcarea, cel mai simplu mod de a-ți recăpăta energia

Dacă te simți blocat, una dintre cele mai eficiente metode de a-ți crea impuls este mișcarea — mai ales în această perioadă a anului.

„Dincolo de beneficiile fizice, mișcarea are un impact major asupra stării de spirit, sănătății mentale și funcționării neurologice”, explică Erin Clifford, consilier și coach de wellness.

Nu trebuie să fie ceva complicat:

  • o plimbare scurtă în timpul zilei
  • câteva minute de stretching
  • o clasă nouă de sport
  • reluarea unui obicei abandonat în timpul iernii

Chiar și pașii mici pot face diferența atunci când sunt făcuți constant.

Reorganizează spațiul în care trăiești

Un alt mod eficient de a profita de energia lunii aprilie este să-ți reorganizezi mediul.

„Reorganizarea și eliminarea lucrurilor de care nu mai ai nevoie îți pot îmbunătăți starea de spirit, îți cresc concentrarea, productivitatea și reduc stresul și anxietatea”, spune Erin Clifford.

Pentru a nu deveni copleșitor, procesul trebuie împărțit în pași mici:

  • un sertar
  • un dulap
  • biroul
  • sau chiar mailul și telefonul

„Fă procesul plăcut: pune muzică, ascultă un podcast sau roagă un prieten să te ajute”, recomandă specialistul.

„Donarea lucrurilor de care nu mai ai nevoie poate fi extrem de satisfăcătoare și îți poate aduce bucurie.”

Cum să-ți păstrezi motivația de primăvară tot anul

Deși „teoria lunii aprilie” poate fi un punct bun de pornire, experții avertizează că a crede prea mult în ideea că o singură lună îți poate schimba viața vine cu riscuri. Când așteptările sunt mari, dezamăgirea apare mai ușor dacă lucrurile nu evoluează așa cum ți-ai imaginat.

„De multe ori, această dezamăgire poate duce la rușine sau vinovăție, iar aceste emoții pot fi suficient de puternice încât să te demotiveze să mai încerci pe viitor”, spune Stephanie Pappas.

Secretul: consecvența, nu perfecțiunea

Pentru a menține motivația pe termen lung, este esențial să ai un plan realist.

„Fii foarte clar în legătură cu obiceiul sau scopul pe care vrei să-l atingi și de ce îl vrei”, explică Erin Clifford.

Un exemplu simplu:

  • programează antrenamentele în calendar
  • implică un prieten
  • creează un sistem de responsabilitate

De asemenea, este important să anticipezi obstacolele:

  • lipsa de energie
  • amânarea
  • descurajarea după un eșec

Recunoașterea acestor momente te ajută să revii mai ușor pe traseu.

„Orice e întotdeauna mai bun decât nimic”

Unul dintre cele mai importante principii pentru menținerea motivației este renunțarea la perfecționism.

„Un alt mod de a-ți menține motivația este să înțelegi că orice este mai bun decât nimic”, spune Clifford, conform realsimple.com. Dacă un antrenament de 60 de minute nu este realist, o plimbare de 20 de minute la prânz contează. Un exercițiu de respirație de cinci minute poate înlocui o sesiune mai lungă de meditație. „Ceea ce contează este ce facem în timp. Adoptă o mentalitate bazată pe consecvență, nu pe perfecțiune. Odată ce ai rutine stabilite, vei avea mereu ceva la care să revii ori de câte ori te abați de la drum.”

Pe termen lung, diferența nu o face intensitatea, ci consistența.

Aprilie nu îți schimbă viața, dar îți poate da direcția

„Teoria lunii aprilie” nu este o formulă magică, dar explică un fenomen real: momentul din an în care energia, contextul și starea noastră mentală se aliniază mai ușor. Schimbările vin din pași mici, făcuți într-un moment în care și mintea, și corpul sunt pregătite să îi susțină.

De multe ori, asta e suficient ca să o iei de la capăt.

FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
