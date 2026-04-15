Una dintre cea mai bogate persoane din lume, obligată de instanță să-și împartă uriașa avere cu rudele

Cea mai bogată persoană din Australia, Gina Rinehart (foto), trebuie să renunțe la o parte din averea sa, a decis o instanță într-o dispută de mare amploare privind imperiul său minier, scrie BBC.

Având o avere estimată la 38 de miliarde de dolari australieni (27 de miliarde de dolari), Rinehart a moștenit proiectele de minereu de fier ale tatălui ei în 1992, înainte de a dezvolta mine în regiunea bogată în minerale Pilbara din Australia de Vest (WA).

Doi dintre copiii ei și moștenitorii partenerilor de afaceri ai regretatului ei tată au susținut însă că au și ei dreptul la o parte semnificativă din redevențe și drepturi miniere.

Miercuri, la mai bine de 13 ani de la începerea bătăliei juridice, un judecător al Curții Supreme a decis că Gina Rinehart trebuie să plătească redevențe trecute și viitoare moștenitorilor săi rivali, dar că drepturile miniere rămân ale ei.

Bătălia juridică se concentrează pe Hope Downs, unul dintre cele mai mari și mai profitabile proiecte de minereu de fier din Australia.



