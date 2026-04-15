Una dintre cea mai bogate persoane din lume, obligată de instanță să-și împartă uriașa avere cu rudele

Stiri externe
Aur
Shutterstock

Cea mai bogată persoană din Australia, Gina Rinhart, cu o avere estimată la peste 27 de miliarde de dolari, a fost obligată de instanță să-și împartă cu rudele o parte din veniturile obținute de pe urma imperiului său minier. 

autor
Cristian Anton

Cea mai bogată persoană din Australia, Gina Rinehart (foto), trebuie să renunțe la o parte din averea sa, a decis o instanță într-o dispută de mare amploare privind imperiul său minier, scrie BBC.

Având o avere estimată la 38 de miliarde de dolari australieni (27 de miliarde de dolari), Rinehart a moștenit proiectele de minereu de fier ale tatălui ei în 1992, înainte de a dezvolta mine în regiunea bogată în minerale Pilbara din Australia de Vest (WA).

Doi dintre copiii ei și moștenitorii partenerilor de afaceri ai regretatului ei tată au susținut însă că au și ei dreptul la o parte semnificativă din redevențe și drepturi miniere.

Miercuri, la mai bine de 13 ani de la începerea bătăliei juridice, un judecător al Curții Supreme a decis că Gina Rinehart trebuie să plătească redevențe trecute și viitoare moștenitorilor săi rivali, dar că drepturile miniere rămân ale ei.

Citește și
Bătălia juridică se concentrează pe Hope Downs, unul dintre cele mai mari și mai profitabile proiecte de minereu de fier din Australia.


Instanța i-a audiat pe tatăl lui Rinehart, Lang Hancock, și pe partenerul său de afaceri, Peter Wright - considerați pionieri ai minereului de fier în Australia de Vest, care au întocmit un acord pentru a-și gestiona interesele comune sub o afacere numită Hanwright.

În timpul procesului de 51 de zile din 2023, copiii lui Wright au susținut că Rinehart a încălcat acordul respectiv și le datora drepturi miniere și redevențe provenite de la Hope Downs.

Situl este operat în comun de gigantul minier global Rio Tinto și Hancock Prospecting, iar anul trecut a transferat 832 de milioane de dolari australieni în vistieria companiei Ginei Rinehart.

Rio Tinto plătește 2,5% din redevențe către Hancock Prospecting, judecătoarea Jennifer Smith hotărând că jumătate aparține familiei Wright.

Wright Prospecting a câștigat jumătate din proces, a pierdut jumătate din proces, iar Hancock Prospecting... a câștigat și a pierdut jumătate din proces”, a spus Smith.

Miliardara este unul dintre cei mai mari donatori din Australia

Cazul legal i-a implicat și pe doi dintre copiii lui Rinehart - Bianca Rinehart și John Hancock - care au susținut că mama lor a transferat drepturi miniere profitabile dintr-un trust familial într-o parte a afacerii pe care nu o puteau atinge.

Cei doi au spus că bunicul lor intenționase să împartă cu ei averea din minele de la Hope Downs, dar Rinehart le-a refuzat în mod deliberat accesul la avere.

Avocații Ginei Rinehart au susținut că aceasta a mutat drepturile miniere din trustul familiei după ce a devenit suspicioasă în privința afacerilor tatălui ei, dar copiii ei au susținut că a făcut-o pentru a ascunde bani de la a doua sa soție și fosta menajeră, Rose Porteous.

Deși pretențiile copiilor lui Rinehart asupra drepturilor au fost respinse, o altă ofertă de redevențe de la Hope Downs, făcută de familia regretatului inginer Don Rhodes, a fost parțial aprobată.

Directorul executiv al Hancock Prospecting, Jay Newby, a salutat decizia instanței, spunând că aceasta confirmă proprietatea companiei asupra Hope Downs și „respinge ferm” pretențiile familiei lui Wright și a doi dintre copiii lui Rinehart.

Un purtător de cuvânt al Wright Prospecting a salutat, de asemenea, decizia, spunând că este „încântată să primească în sfârșit un rezultat în favoarea noastră”.

Rinehart este unul dintre cei mai mari donatori privați din Australia pentru sport, organizații caritabile și partide politice conservatoare.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: miliardar, australia, impartire, avere, rude, sentinta,

Dată publicare:

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Aprilie 2026

49:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Aprilie 2026

01:45:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Atletico a ridiculizat-o toată noaptea pe FC Barcelona! Ironiile au continuat și dimineața. Ravagii pe internet!

Sport

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS