Autoritățile au declarat că suspectul a intrat în școală pe 7 aprilie și a îndreptat arma către doi elevi aflați în hol, înainte ca directorul liceului Pauls Valley, Kirk Moore, să intervină. Bărbatul înarmat a fost identificat ca fiind Victor Hawkins, în vârstă de 20 de ani, fost elev al instituției, potrivit WHSV.

Moore a reușit să-l imobilizeze pe Hawkins după ce a ieșit în grabă din biroul său. În imagini se observă și un alt membru al personalului care îi ia arma fostului elev.

Directorul liceului a fost împușcat în picior în timpul confruntării, însă a fost transportat la spital în stare stabilă, fără ca vreunul dintre elevii aflați în apropiere să fie rănit.

„Acțiunile personalului și intervenția rapidă a directorului, imediat ce au observat un individ înarmat, au salvat vieți”, a declarat Hunter McKee, purtător de cuvânt al Biroului de Investigații din Oklahoma.

Hawkins este acuzat de folosirea ilegală a unei arme de foc, tentativă de omor și introducerea unei arme într-un spațiu public.

Tânărul de 20 de ani urmează să se prezinte în fața instanței pe 8 mai.