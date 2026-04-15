Aeroporturile europene avertizează că, dacă aprovizionarea cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz nu este reluată rapid, Uniunea s-ar putea confrunta cu o criză de kerosen chiar înainte de vârful sezonului. Comisia Europeană spune că, deocamdată, nu există probleme de aprovizionare, dar admite că situația s-ar putea schimba în viitorul apropiat.

Ce este important pentru cei de acasă este că în momentul de față nu vorbim despre o criză vizibilă în aeroporturi, dar vorbim despre o piață aflată sub presiune. Uniunea Europeană își asigură aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru avioane din propriile rafinării, iar restul vine din importuri.

Când aceste importuri sunt puse sub semnul întrebării efectele se văd rapid. Aici apare și adevărata îngrijorare: nu doar cât va costa combustibilul și dacă va ajunge la timp acolo unde este nevoie. Cu alte cuvinte, dacă situația se agravează, presiunea s-ar putea vedea nu doar în prețul biletelor, ci și în programul unor zboruri, care ar putea fi anulate chiar înainte de vacanța de vară sau chiar în timpul ei.

Întrebarea este: Cât de pregătită este UE să evite ca această problemă să ajungă direct la pasageri?

La Bruxelles, în studioul Parlamentului European, Camelia Donțu a discutat cu europarlamentarul Ștefan Mușoiu.

Camelia Donțu: Ce ar trebui să facă UE pentru ca aceste probleme de aprovizionare să nu afecteze zborurile și pasagerii?

Europarlamentarul, Ștefan Mușoiu, membru în Comisia de Transport: ”Nu avem un răspuns la acest moment. În același timp pot spune că specialiștii Comisiei Europene lucrează săptămânal cu grupuri de lucru și cu statele membre astfel în cât să colecteze date in timp real și să poată lua cele mai bune decizii pentru a preîntâmpina astfel de crize. Și companiile aeriene fac presiuni pe CE pentru anumite derogări de la regulamentele europene, reguli care împovărează de multe ori traficul aerian”.

Camelia Donțu: Puteți să ne dați exemple de câteva reguli?

Ștefan Mușoiu: ”Există regula ETS (EU Emissions Trading System), acesta este un sistem de tranzacționare a certificatelor de emisii care pune presiune suplimentară pe companiile aeriene europene. Sindicatele din aviație cer eliminarea acestui preț plătit pentru carbon astfel în cât companiile aeriene europene să fie competitive la nivel European. Suspendarea acestei taxe de 200 de euro pe tona metrică de kerosen ar putea să reducă acel decalaj competitiv”.

Camelia Donțu: Există motive de îngrijorare? Să mai așteptăm să cumpărăm bilete de avion? Să le cumpărăm acum?

Ștefan Mușoiu: ”Motivele de îngrijorare sunt reale. Majoritatea aeroporturilor europene susțin că există stocurile necesare pentru asigurarea traficului aerian normal. Doar 10% dintre aeroporturi consideră că există un risc de penurie de combustibil. Există foarte multă incertitudine. Și dacă s-ar opri războiul în acest moment, realuarea fluxurilor de combustibil s-ar putea face în cel puțin 6 săptămâni”.