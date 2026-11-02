Lanțul suedez Coop a declarat luni, pentru publicația Aftonbladet, că șase dintre magazinele sale au fost afectate. La rândul său, ICA a transmis că știe despre un incident produs peste noapte, care a vizat sistemele de refrigerare și congelare dintr-un număr limitat de magazine, notează The Guardian.

Retailerul olandez Ahold Delhaize, care a raportat luna trecută un incident de securitate cibernetică poliției din Țările de Jos, a anunțat că o problemă informatică a afectat frigiderele și congelatoarele din zeci de supermarketuri din Belgia și Luxemburg.

Sarah De Meester, purtătoarea de cuvânt a companiei, a precizat că reprezentanții lanțului au constatat o creștere a temperaturilor în sistemele de răcire. Incidentul este în prezent investigat.

Potrivit publicației belgiene Le Soir, zeci de magazine au fost afectate, printre care cinci unități Spar, mai multe magazine de proximitate Shop & Go, amplasate în stațiile de alimentare Q8, precum și câteva magazine mai mici Proxy Delhaize.

„Am început să mobilizăm tehnicienii la ora 1:00 dimineața”, a declarat pentru publicație Stephan Moelans, directorul general al companiei Sabcobel, specializată în instalarea sistemelor frigorifice. „Am petrecut toată noaptea și dimineața deconectând de la rețeaua electrică instalațiile afectate.”

Atac cibernetic asupra supermarketurilor din Franța

În luna octombrie, sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a provocat încălzirea alimentelor din frigidere și congelatoare. Pagubele sunt de milioane de euro.

Potrivit informațiilor apărute, hackerii au preluat controlul asupra software-ului care reglează temperaturile unităților frigorifice, determinând unele dintre acestea să se încălzească până la 50 de grade Celsius peste noapte, scrie BBC.

Directorul general al Coopérative U a declarat că mai multe dintre supermarketurile rețelei au fost vizate de acest atac „extrem de grav și fără precedent”. Peste 100 de supermarketuri ale rețelei au fost vizate, în timp ce cel puțin 300 de magazine Intermarché și ale brandului său Netto au fost afectate, potrivit agenției de presă AFP.

Intermarché a declarat că frigiderele sale s-au încălzit până la 50 de grade Celsius timp de șase ore, iar retailerul a aruncat toate alimentele afectate pentru a evita riscurile pentru sănătate, a relatat agenția de presă Reuters.