Întreținerea piscinei pas cu pas. Cum se curăță pe timp de vară

Piscinele acumulează în mod natural bacterii, murdărie și diverse impurități. Fără o întreținere regulată, acești contaminanți pot afecta calitatea și siguranța apei. Secretul unei piscine sănătoase constă în îngrijirea constantă, de la echilibrarea nivelului substanțelor chimice până la curățarea temeinică. Iată cum se întreține piscina pas cu pas.
De ce este importantă întreținerea regulată a piscinei
Întreținerea piscinei nu înseamnă doar să „tratezi” apa atunci când apare o problemă. Ea funcționează cu adevărat atunci când menții un echilibru constant între chimia apei, filtrare și curățare.
Dacă unul dintre acești piloni este neglijat, vei observa rapid efectele: apa devine tulbure, apar algele, consumul de produse crește, iar înotul poate deveni neplăcut.
Cu o rutină clară și ușor de urmat, poți menține apa stabilă și plăcută pe tot parcursul sezonului... și chiar dincolo de acesta.
Întreținerea regulată îți oferă trei avantaje clare:
• Apă sigură și plăcută – atunci când nivelul pH-ului și al dezinfectantului se află în limitele recomandate, riscul de proliferare a microorganismelor și apariția iritațiilor pielii sau ale ochilor este redus.
• Mai puține defecțiuni – apa dezechilibrată poate accelera uzura componentelor și poate reduce durata de viață a echipamentelor.
• Economii reale – în cele mai multe cazuri, costurile cele mai mari apar atunci când trebuie să readuci la normal o piscină neîntreținută (tratamente de șoc, floculanți, curățări intensive), nu atunci când faci întreținere preventivă.
În plus, dacă obiectivul tău este să menții piscina funcțională pe tot parcursul anului, cheia nu este să o „închizi” complet în afara sezonului. Ajustează frecvența operațiunilor de întreținere, dar nu o neglija.
Curățarea piscinei - pași esențiali
Testarea regulată a apei: Înțelegerea nevoilor chimice ale piscinei este baza unei întrețineri corecte. Testează apa săptămânal sau după perioade de utilizare intensă.
Adăugarea substanțelor chimice potrivite: Menținerea unui echilibru chimic adecvat nu doar că dezinfectează apa, ci contribuie și la protejarea echipamentelor piscinei. Respectă un program regulat de tratare pentru a menține piscina curată și apa sănătoasă.
Curățarea temeinică: Combină metodele manuale de curățare, precum aspirarea și perierea suprafețelor, cu instrumente avansate, cum ar fi roboții de curățare pentru piscine, pentru o îndepărtare eficientă și completă a murdăriei și resturilor.
Dacă ești la început și deții pentru prima dată o piscină, învățarea noțiunilor de bază despre întreținerea acesteia începe prin formarea unor obiceiuri simple. Nu ai nevoie de echipamente sofisticate sau de sisteme complexe. Consecvența este mai importantă decât perfecțiunea.
Întreținerea de bază a unei piscine include:
• Testarea chimiei apei de două până la trei ori pe săptămână.
• Îndepărtarea frunzelor și a resturilor de la suprafața apei cu ajutorul unei plase.
• Perierea pereților și a treptelor o dată pe săptămână.
• Aspirarea fundului piscinei ori de câte ori este necesar.
• Golirea coșurilor skimmerului și ale pompei.
Respectarea unui program regulat pentru aceste activități ajută la menținerea stabilității calității apei și face întreținerea piscinei mult mai simplă pe termen lung, conform azoria.
Sfaturi pentru menținerea apei curate pe timp de vară
Stabilirea unei rutine este cea mai bună metodă de a gestiona întreținerea piscinei fără să te simți copleșit. Împărțirea sarcinilor în activități zilnice și săptămânale te ajută să păstrezi totul sub control.
Activități zilnice pentru întreținerea piscinei
• Verifică limpezimea apei și funcționarea sistemului de circulație.
• Îndepărtează frunzele și alte resturi plutitoare de la suprafața apei.
• Asigură-te că nivelul apei se menține în intervalul recomandat pentru funcționarea skimmerului.
Activități săptămânale pentru întreținerea piscinei
• Testează și echilibrează chimia apei.
• Periază pereții și treptele piscinei.
• Aspiră fundul piscinei.
• Curăță coșurile skimmerului și ale pompei.
• Verifică echipamentele piscinei pentru eventuale scurgeri sau zgomote neobișnuite.
Îngrijirea sezonieră a piscinei pe parcursul anului
Întreținerea piscinei se schimbă odată cu anotimpurile, mai ales în regiunile cu ierni reci și veri călduroase.
Întreținerea piscinei primăvara
Primăvara este momentul în care piscina este pregătită pentru utilizarea regulată după perioada de iarnă. O întreținere corectă în această etapă ajută la prevenirea apei tulburi și a problemelor tehnice odată cu creșterea temperaturilor.
Principalele activități de primăvară includ:
• Îndepărtarea și curățarea prelatei piscinei.
• Îndepărtarea resturilor acumulate pe timpul iernii.
• Verificarea structurii piscinei, a plăcilor și a accesoriilor pentru eventuale deteriorări vizibile.
• Reinstalarea pompelor, filtrelor și sistemelor de încălzire, dacă au fost pregătite pentru iernare.
• Completarea apei până la nivelul corespunzător.
• Testarea și echilibrarea parametrilor chimici înainte de utilizarea completă.
• Pornirea sistemului de circulație și verificarea eventualelor scurgeri sau probleme de presiune.
Rutina de întreținere a piscinei vara
Vara este cea mai solicitantă perioadă pentru întreținerea piscinei. Temperaturile ridicate, funcționarea îndelungată a pompei și utilizarea frecventă a piscinei cresc necesarul de întreținere.
Pentru a gestiona eficient îngrijirea piscinei în sezonul cald:
• Testează chimia apei de mai multe ori pe săptămână.
• Ajustează nivelul de dezinfectant în funcție de frecvența utilizării piscinei.
• Lasă pompa să funcționeze mai mult timp pentru a asigura o circulație corespunzătoare a apei.
• Curăță frecvent coșurile skimmerului și ale pompei.
• Periază săptămânal pereții, treptele și băncile integrate ale piscinei.
• Aspiră fundul piscinei pentru a elimina particulele fine și impuritățile.
• Monitorizează nivelul apei în perioadele foarte călduroase și atunci când piscina este folosită intens.
O rutină constantă de întreținere pe timpul verii menține apa limpede, sigură și confortabilă chiar și în lunile cu cea mai mare utilizare.
Cum pregătești piscina pentru sezonul rece
Pentru a închide piscina pe timpul iernii, ai nevoie de anumite consumabile și echipamente pregătite din timp. Acestea se aplică atât pentru piscinele supraterane, cât și pentru cele îngropate și includ:
• Substanțe chimice pentru piscină, în special soluții de șoc, algicid și un agent de creștere a alcalinității, cum ar fi bicarbonatul de sodiu.
• Prelată pentru piscină – fie prelată de siguranță, fie prelată de protecție.
• Dopuri de iarnă pentru scurgeri și conducte.
• Un compresor de aer, aspirator tip shop vac sau suflantă pentru evacuarea apei din țevi.
• Perna pentru piscină (air pillow), în special pentru piscinele supraterane.
• Lubrifiant pentru supape și garnituri O-ring.
• Echipamente de curățare a piscinei (de exemplu: aspirator, perii, echipament de curățare).
• Soluții pentru îndepărtarea petelor și depunerilor și produse preventive.
• Un spațiu sigur, în interior, pentru depozitarea accesoriilor piscinei, skimmerelor, filtrelor și altor piese detașabile.
• Opțional: antigel pentru piscine, pentru echipamente și conducte.
Cu aceste sfaturi, vei avea o piscină perfectă în fiecare vară, fără să fie nevoie să muncești prea mult la ea. Păstrând câteva sarcini pe care să le faci săptămânal, te asiguri că te bucuri de o apă curată pe toată durata sezonului cald.