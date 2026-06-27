Întreținerea piscinei pas cu pas. Cum se curăță pe timp de vară

Piscinele acumulează în mod natural bacterii, murdărie și diverse impurități. Fără o întreținere regulată, acești contaminanți pot afecta calitatea și siguranța apei. Secretul unei piscine sănătoase constă în îngrijirea constantă, de la echilibrarea nivelului substanțelor chimice până la curățarea temeinică. Iată cum se întreține piscina pas cu pas.

De ce este importantă întreținerea regulată a piscinei

Întreținerea piscinei nu înseamnă doar să „tratezi” apa atunci când apare o problemă. Ea funcționează cu adevărat atunci când menții un echilibru constant între chimia apei, filtrare și curățare.

Dacă unul dintre acești piloni este neglijat, vei observa rapid efectele: apa devine tulbure, apar algele, consumul de produse crește, iar înotul poate deveni neplăcut.

Cu o rutină clară și ușor de urmat, poți menține apa stabilă și plăcută pe tot parcursul sezonului... și chiar dincolo de acesta.

Întreținerea regulată îți oferă trei avantaje clare:

• Apă sigură și plăcută – atunci când nivelul pH-ului și al dezinfectantului se află în limitele recomandate, riscul de proliferare a microorganismelor și apariția iritațiilor pielii sau ale ochilor este redus.

• Mai puține defecțiuni – apa dezechilibrată poate accelera uzura componentelor și poate reduce durata de viață a echipamentelor.

• Economii reale – în cele mai multe cazuri, costurile cele mai mari apar atunci când trebuie să readuci la normal o piscină neîntreținută (tratamente de șoc, floculanți, curățări intensive), nu atunci când faci întreținere preventivă.

În plus, dacă obiectivul tău este să menții piscina funcțională pe tot parcursul anului, cheia nu este să o „închizi” complet în afara sezonului. Ajustează frecvența operațiunilor de întreținere, dar nu o neglija.

Curățarea piscinei - pași esențiali

Testarea regulată a apei: Înțelegerea nevoilor chimice ale piscinei este baza unei întrețineri corecte. Testează apa săptămânal sau după perioade de utilizare intensă.

Adăugarea substanțelor chimice potrivite: Menținerea unui echilibru chimic adecvat nu doar că dezinfectează apa, ci contribuie și la protejarea echipamentelor piscinei. Respectă un program regulat de tratare pentru a menține piscina curată și apa sănătoasă.

Curățarea temeinică: Combină metodele manuale de curățare, precum aspirarea și perierea suprafețelor, cu instrumente avansate, cum ar fi roboții de curățare pentru piscine, pentru o îndepărtare eficientă și completă a murdăriei și resturilor.

Dacă ești la început și deții pentru prima dată o piscină, învățarea noțiunilor de bază despre întreținerea acesteia începe prin formarea unor obiceiuri simple. Nu ai nevoie de echipamente sofisticate sau de sisteme complexe. Consecvența este mai importantă decât perfecțiunea.

Întreținerea de bază a unei piscine include:

• Testarea chimiei apei de două până la trei ori pe săptămână.

• Îndepărtarea frunzelor și a resturilor de la suprafața apei cu ajutorul unei plase.

• Perierea pereților și a treptelor o dată pe săptămână.

• Aspirarea fundului piscinei ori de câte ori este necesar.

• Golirea coșurilor skimmerului și ale pompei.

Respectarea unui program regulat pentru aceste activități ajută la menținerea stabilității calității apei și face întreținerea piscinei mult mai simplă pe termen lung, conform azoria.