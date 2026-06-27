Întrebată de voturile pe care PSD le-ar putea obține, în contextul negocierilor din ultimele zile cu partidele din fosta coaliție, din „zona suveranistă”, în special de la AUR, Olguța Vasilescu a evitat să ofere un răspuns, dar a subliniat că voturile obținute de fostul premier desemnat Adrian Veștea reprezintă un punct de plecare pentru un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu.

„S-a dovedit la ultimul guvern (n.r al premierului propus) Veștea, care n-a trecut de Parlamentul României, dar a obținut un număr de voturi. Cred că acele voturi pot să fie un punct de pornire pentru un guvern Grindeanu”, a declarat Olguța Vasilescu.

Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veştea a primit 189 de voturi „pentru”, deşi avea nevoie de minim 233. Pentru succesul votului, fostul premier demis și PSD se bazau pe voturile AUR sau cel puțin ale unor parlamentari AUR. Cu toate acestea, George Simion, președintele AUR, a părăsit sala, în timpul plenului reunit al Parlamentului alături de colegii săi de partid.

Olguța Vasilescu: Guvernul Grindeanu ar trece fără probleme cu voturile de la UDMR

Primarul Craiovei a mai adăugat că dacă UDMR ar vota un guvern monocolor al PSD, acesta ar trece de votul de învestitură din Parlament, având şi sprijinul celorlalţi parlamentari care au votat guvernul propus de Adrian Veştea.

„Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Eu am auzit că sigur că vor susţine şi un guvern de dreapta, din care să facă parte, dar dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înţeles că l-ar susţine UDMR”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu sâmbătă, după şedinţa Organizaţiei de femei a PSD.

Aceasta acuză că situaţia de interimat de la Palatul Victoriei este cauzată de "un singur om, fiindcă nu vrea să plece de acolo". Vasilescu mai spune că PSD este pregătit să intre la guvernare.

„Noi suntem pregătiţi să intrăm la guvernare. (...) Cred că s-a dovedit la ultimul guvern, Veştea, care nu a trecut de Parlamentul României, dar a obţinut un număr de voturi. Cred că acele voturi pot să fie un punct de pornire pentru un guvern Grindeanu. Votul e secret în Parlament, în mod normal nu ar trebui să ştim cum votează parlamentarii. Noi pornim de la un număr de voturi care au ajutat guvernul Veştea în Parlament. Dacă UDMR-ul ar veni alături, nu ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături şi este pe partea dreaptă, noi am anunţat că nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte”, a adăugat reprezentanta PSD.