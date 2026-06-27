„Rusia trebuie să se retragă din Ucraina împreună cu războiul său – noi nu vrem război. Ucraina a prezentat propuneri partenerilor noștri cheie, iar prietenii lui Putin au aflat, de asemenea, de la noi că o întâlnire este posibilă și că încetarea acestui război este posibilă. Rusia trebuie să facă acum acest pas către pace”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a mai spus că forțele ucrainene continuă să demonstreze în fiecare zi eficacitatea capacităților Ucrainei pe distanțe lungi. potrivit Ukrainska Pravda.

„Măsurile de sancțiune ale Ucrainei pe distanțe lungi și medii sunt puse în aplicare pe deplin. Acestea sunt răspunsurile noastre juste față de Rusia pentru acest război – un război pe care Rusia l-a început și pe care trebuie să fie ea cea care să-l încheie”, a spus el.

Liderul belarus Aleksandr Lukașenko a afirmat anterior că s-a întâlnit cu reprezentanți ai președintelui Volodimir Zelenski în Belarus. Pe 26 iunie, Lukașenko s-a deplasat în Rusia pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

„Nu cu mult timp în urmă, reprezentanții lui Zelenski au fost chiar aici. Le-am spus direct: «Băieți, transmiteți-i asta președintelui vostru: dacă crede că poate să ne vorbească așa și să încerce să ne târâie într-un război, trebuie să înțeleagă că natura războiului se va schimba instantaneu. Acest război va fi complet diferit»”, a spus Lukașenko.

Liderul belarus a mai afirmat că a primit un răspuns.

„Președintele și ei înțeleg asta. Așadar, băieți, să ajungem la un acord. Trebuie să ajungem la un acord substanțial”, a adăugat Lukașenko.

„Nu e nevoie să vă pierdeți cumpătul, nu e nevoie să țipați, nu e nevoie să încercați să dați cu pumnul în față cuiva în stil rusesc și așa mai departe. Să ne comportăm ca niște ființe umane, înțelegând ce este Rusia și ce suntem noi. Această înțelegere există, de asemenea”, a spus el.

Lukașenko a subliniat că Belarusul nu ar trebui să fie antrenat în război.