'Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicaţi să celebreze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt', a afirmat Patriarhia Latină a Ierusalimului, într-un comunicat.

Potrivit şefei guvernului italian, aceasta 'constituie o ofensă nu doar pentru credincioşi, ci pentru toată comunitatea care recunoaşte libertatea religioasă'.

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a anunţat pe platforma X că l-a convocat pentru luni la minister pe ambasadorul Israelului în Italia.

Potrivit Patriarhiei Latine a Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa şi custodele Ţării Sfinte, Francesco Ielpo, 'au fost opriţi în timp ce se deplasau cu titlu privat (...) şi au fost constrânşi să se întoarcă din drum'.

La începutul ofensivei lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului pe 28 februarie, autorităţile israeliene au interzis adunările mari, inclusiv în sinagogi, biserici şi moschei, limitând adunările publice la aproximativ 50 de persoane.

Tradiţionala procesiune din Duminica Floriilor, care porneşte de pe Muntele Măslinilor şi atrage anual mii de credincioşi, a fost, de asemenea, anulată din cauza restricţiei impuse de Israel în privinţa adunărilor publice.

Duminică, după rugăciunea Angelus, papa Leon al XIV-lea le-a adus un omagiu 'creştinilor din Orientul Mijlociu, care suferă consecinţele unui conflict atroce şi care, în numeroase cazuri, nu pot trăi deplin riturile acestor zile sfinte'.