Péter Magyar, candidatul Tisza, a anunțat deja modificarea Constituției, pentru a limita la două mandatele pentru premier. Și a promis că va ancora iarăși, cu fermitate, Ungaria în Uniunea Europeană.

După ce a trecut euforia victoriei, viitorul premier, Péter Magyar, a venit în fața alegătorilor și le-a promis începutul unei ere noi în politica de la Budapesta. Magyar a reafirmat, totodată, locul Ungaria în Uniunea Europeană.

Péter Magyar, câștigător al alegerilor: „Ungaria va fi aproape, va fi un partener constructiv, pentru că Europa se află în dificultate din multe puncte de vedere. Un război se desfășoară chiar lângă noi de mai bine de patru ani, iar condițiile economice și celelalte sunt foarte dificile. Europa a rămas în urmă, și asta spus cu blândețe. Europa se confruntă cu provocări enorme în ceea ce privește competitivitatea și problemele sociale. Noi suntem aici și încercăm să ajutăm.”

Presiunea Bruxelles-ului pentru deblocarea fondurilor

Ca să deblocheze fondurile pentru Ungaria, Comisia Europeană așteaptă ca noul guvern de la Budapesta să îndeplinească 27 de puncte, la care guvernul Orbán era restant - cele mai multe privesc statul de drept și democrația.

Bulcsú Hunyadi, analist: „Noul guvern Tisza va fi supus unei presiuni puternice din partea Comisiei Europene, astfel că există termene-limită pentru deblocarea fondurilor. Va trebui să adopte anumite legi și reforme până în august anul acesta, ceea ce înseamnă doar câteva luni.”

Liderul Tisza a lansat acuzații grele asupra predecesorului său. A spus că guvernul Orbán a făcut împrumuturi secrete, dar și că oficialii Fidesz au început să ardă documente - chiar și la Ministerul de Externe, unde șef este încă Péter Szijjártó.

Péter Magyar: „O simplă schimbare de guvern nu este suficientă pentru a rezolva aceste probleme. Este nevoie, mai degrabă, de o schimbare sistemică, deoarece statul nostru a fost efectiv controlat de un grup infracțional organizat.”

Poziția față de Ucraina și Uniunea Europeană

Cât despre Ucraina, viitorul premier maghiar a anunțat că nu va mai bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. Dar a adăugat că țara sa nu va participa la contractarea împrumutului. Pe de altă parte, Magyar a reiterat suveranitatea Ucrainei și i-a numit trădători pe cei care insistă ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei. Dar nu este de acord cu aderarea rapidă a Kievului la Uniunea Europeană.

Péter Magyar: „De la început, am spus că nu susținem procedura accelerată de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Ar fi imposibil ca o țară aflată în război să fie primită în Uniunea Europeană.”

Liderii europeni s-au grăbit să salute debarcarea lui Viktor Orbán.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei UE: „Țin să spun poporului maghiar: ați făcut-o din nou, la fel ca în 1956, când v-ați revoltat cu atâta curaj (împotriva ocupației sovietice) și la fel ca în 1989 când ați fost primii care au tăiat sârma ghimpată ce dezbina continentul nostru.”

Friedrich Merz, cancelarul german: „Pentru mine, a fost cea mai bună veste a zilei. Arată că societățile noastre sunt mult mai rezistente în fața propagandei rusești și a altor influențe externe.”

Mesaje de susținere din Europa

La rândul său, Emmanuel Macron a elogiat atașamentul poporului maghiar față de valorile europene. De asemenea, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan i-au transmis felicitări lui Péter Magyar.

De altfel, în conferința de presă, Péter Magyar l-a acuzat pe Viktor Orbán și pentru sprijinul acordat suveraniștilor români.

Peter Magyar: „Viktor Orbán și-a trădat țara, i-a trădat pe maghiarii care trăiesc în afara țării, pe maghiarii din Transilvania atunci când a hotărât să-l susțină pe candidatul la președinția (României) George Simion.”

Analiștii atrag atenția că Magyar a fost și el un om al sistemului și un aliat statornic al lui Orbán până în 2024. În plus, și el este un conservator cu accente naționaliste și nu este deloc de la sine înțeles că va urma linia Uniunii Europene în toate privințele.

York Albrecht, cercetător asociat la Institutul de Politică Europeană din Berlin: „Firește, Peter Magyar nu este cel mai progresist politician în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina ori comunitatea LGBT. Dar chiar și așa, ne putem aștepta la o abordare mult mai constructivă în relațiile cu UE.”