Ungaria, Croaţia şi România au avut cele mai scăzute preţuri, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În perioada iulie-decembrie 2025, preţul mediu, inclusiv taxele, a urcat la 12,28 euro pentru 100 kWh, de la 11,43 euro per 100 kWh în primul semestru din 2025. Preţurile sunt comparabile cu cele înregistrate în semestrul doi din 2024, în timp ce în ultimele trei semestre taxele s-au menţinut stabile.

În rândul UE se observă disparităţi ample în privinţa preţurilor gazelor naturale pentru consumatorii casnici. Cele mai ridicate preţuri sunt în Suedia (20,92 euro per 100 kWh), Ţările de Jos (17,19 euro pentru 100 kWh) şi Italia (14,81 euro pentru 100 kWh), iar cele mai scăzute în Ungaria (3,40 euro per 100 kWh), Croaţia (5,43 euro pentru 100 kWh) şi România (5,66 euro pentru 100 kWh).

Cea mai mare pondere a impozitelor şi taxelor plătite de consumatorii casnici pentru gazele naturale s-a înregistrat în Ţările de Jos (51,8%), Danemarca (48,9%) şi Suedia (35,9%), iar cea mai redusă în Croaţia (4,8%), Grecia (8,1%) şi Belgia (16,5%).

Exprimate în PPS - puterea de cumpărare standard - cel mai ridicat preţ la gaze pentru consumatorii casnici a fost în Suedia (17,16 euro per 100 kWh), Portugalia (17,04 euro per 100 kWh) şi Italia (15,48 euro per 100 kWh), iar cel mai redus în Ungaria (4,67 euro per 100 kWh), Luxemburg (6,75 euro per 100 kWh), Slovacia (7,58 euro per 100 kWh), Croaţia (7,62 euro per 100 kWh), Belgia (8 euro per 100 kWh), Estonia (8,31 euro per 100 kWh), Lituania (8,76 euro per 100 kWh), Danemarca (9,62 euro per 100 kWh) şi România (9,69 euro per 100 kWh).