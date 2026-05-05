Moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social-Democrat (PSD), care a părăsit coaliția de guvernare, și de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune de extremă dreapta aflată în opoziție, a fost votată de 281 de deputați și senatori. Pentru demiterea guvernului era nevoie de sprijinul majorității parlamentarilor, adică de cel puțin 233 de voturi, transmite Hirado.

În continuare, depinde de decizia șefului statului, după consultările cu partidele parlamentare, pe cine va însărcina cu formarea guvernului.

Nicușor Dan a declarat anterior că nu va numi un candidat la funcția de prim-ministru care dorește să formeze un guvern cu participarea sau sprijinul parlamentar al AUR și că, din partea sa, va face tot posibilul ca România să fie condusă în continuare de un guvern angajat pe calea occidentală.