Un mare baraj din Ucraina a fost bombardat. Regiunea a fost deja inundată, iar Kievul și Moscova se acuză reciproc

Barajul Kakhovka din regiunea Herson, ocupată de ruși, a fost grav afectat în urma unor bombardamente, iar acum atât oficialii ucraineni, cât și cei ruși s-au acuzat reciproc de distrugerea construcției.

Armata ucraineană a declarat că forțele rusești au aruncat în aer barajul.

"(Barajul) Kakhovka a fost aruncat în aer de forțele de ocupație ruse. Amploarea distrugerii, viteza și volumele de apă, precum și zonele probabile de inundare sunt în curs de clarificare", a declarat marți comandamentul de sud al forțelor armate ucrainene pe pagina sa de Facebook.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO