„Ofensiva se desfășoară în mai multe direcții”. Kievul anunță că trupele sale câștigă teren

„Nu este vorba doar despre Bakhmut. Ofensiva se desfășoară în mai multe direcții. Suntem fericiți de fiecare metru (câștigat). Astăzi este o zi de succes pentru forțele noastre”, a spus ea.

Anterior, Malyar a transmis în pe contul său de Telegram că trupele ucrainene „desfășoară acțiuni ofensive” pe frontul de est și au „înaintat în mai multe direcții” în jurul orașului Bakhmut: în apropierea așezărilor Orikhovo-Vasylivka și Paraskoviivka la nord, și lângă Ivanivske și Klishchiivka, la sud-vest.

