Vara este cea mai probabilă fereastră pentru un atac american asupra Cubei, spune o firmă chineză de tehnologie apărării, potrivit South China Morning Post (SCMP).

Folosind date de urmărire și inteligență artificială, Jingan Technology sugerează astfel că o operațiune de „decapitare” este mai probabilă decât o invazie la scară largă.

Orice atac militar american asupra Cubei ar avea loc cel mai probabil în această vară, spune compania chineză de tehnologie de apărare care urmărește îndeaproape mișcările militare americane în jurul insulei. Jingan Technology este strâns legată de puterea de Beijing, oferind consultanță și pentru armata chineză.

Evaluarea realizată de Jingan Technology, un start-up civil fondat în 2021 în Hangzhou, a afirmat că, dacă SUA ar folosi forța împotriva Cubei, aceasta ar lua cel mai probabil forma unei operațiuni rapide de „decapitare și paralizare” care vizează schimbarea regimului, mai degrabă decât o invazie la scară largă.

Compania folosește inteligența artificială și analiza datelor pentru a analiza provocările la adresa securității naționale și a apărării. Și-a bazat evaluarea pe „ritmul” desfășurărilor militare americane în jurul Cubei - despre care a spus că s-a intensificat în ultimele luni - și pe ciclurile politice.

Trump caută o victorie rapidă în Cuba și în perspectiva alegerilor din noiembrie

„Pe măsură ce gambitul SUA-Iran alunecă spre o concluzie definitorie, SUA trebuie urgent să obțină o victorie strategică simbolică cu costuri reduse și randament ridicat în «curtea sa geopolitică» din emisfera vestică pentru a-și restabili dominația globală și postura de descurajare”, se arată într-un articol publicat de compania chineză pe o rețea socială.

Momentul alegerilor intermediare din SUA din noiembrie a fost, de asemenea, menționat ca un potențial factor determinant, compania sugerând că președintele american Donald Trump ar putea căuta o victorie rapidă pentru a spori sprijinul politic.

Cu toate acestea, a adăugat, de asemenea, că potențiala perioadă de vară este limitată de incertitudinea ridicată în războiul dintre SUA și Iran, care ar putea devia resursele militare americane către Orientul Mijlociu și, în cele din urmă, ar putea determina dacă orice operațiune împotriva Cubei este fezabilă.