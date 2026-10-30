Tensiunile au fost amplificate de un nou atac asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de țiței, transmite Reuters, citat de News.ro.

Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în decembrie au urcat cu 2,26 dolari, sau 2%, la 117,14 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,94 dolari, la 103,94 dolari pe baril. Pe ansamblul lunii octombrie, Brent se îndreaptă spre o creştere de 13%, iar WTI spre un avans de 15%.

Un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz a fost lovit vineri de dispozitive explozive ataşate de corpul navei de pe o ambarcaţiune de mici dimensiuni, potrivit autorităţii britanice pentru operaţiuni comerciale maritime (UKMTO). Autorii atacului nu au fost identificaţi. Surse din industria maritimă au precizat că este primul atac reuşit cu mine magnetice în această zonă de la începutul războiului dintre SUA şi Iran, în februarie.

Ole Hansen, director pentru strategia mărfurilor la Saxo Bank, a declarat că investitorii devin tot mai îngrijoraţi pe măsură ce se apropie alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Unii analişti anticipează posibilitatea reluării atacurilor americane asupra Iranului după scrutin, ceea ce ar putea provoca noi perturbări ale aprovizionării cu petrol.

Tensiunile au fost amplificate şi de atacurile revendicate joi de rebelii Houthi din Yemen asupra unor instalaţii energetice din Arabia Saudită, inclusiv rafinăriile Ras Tanura şi Rabigh şi complexul petrolier Abqaiq, operat de Saudi Aramco. O coaliţie condusă de Arabia Saudită a anunţat, de asemenea, interceptarea unei rachete de croazieră lansate de Houthi.

În paralel, continuă eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor. Mediatori din Qatar au revenit vineri la Teheran pentru discuţii privind un posibil acord între Washington şi Iran. Preşedintele american Donald Trump a declarat că vicepreşedintele JD Vance a contactat autorităţile iraniene în legătură cu furnizarea de materiale medicale. Teheranul a confirmat primirea unei scrisori, dar nu a transmis încă un răspuns.

Giovanni Staunovo, analist la UBS, consideră că riscul unei escaladări militare şi al întreruperii livrărilor rămâne ridicat, în pofida iniţiativelor diplomatice. Incertitudinile de securitate au determinat inclusiv companiile ExxonMobil şi Chevron să anuleze deplasările unor directori la o importantă conferinţă petrolieră programată săptămâna viitoare în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit Saxo Bank, volatilitatea petrolului ar putea creşte în următoarele săptămâni, pe fondul alegerilor din Statele Unite şi Israel. Banca estimează că, inclusiv după încheierea conflictului, cotaţiile ţiţeiului ar putea rămâne într-un interval de 70–90 de dolari pe baril, peste nivelul de 60–70 de dolari anterior războiului, din cauza riscului reluării ostilităţilor şi a necesităţii refacerii stocurilor.