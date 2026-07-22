Bijuteria ar fi fost ascunsă sub telefon, iar femeia a părăsit locul împreună cu partenerul ei, potrivit anchetei, relatează nicematin.com.

După ce personalul magazinului a observat dispariția bijuteriei, a alertat autoritățile, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au permis identificarea cuplului suspectat de furt. Ulterior, cei doi au fost văzuți luând masa într-un restaurant cunoscut, după care li s-a pierdut urma pe strada Édith-Cavell.

Bijuteria furată, găsită la mâna influenceriței

Urmele lor au fost găsite două zile mai târziu, când se plimbau ținându-se de mână, iar bijuteria de lux se afla la încheietura mâinii influenceriței de pe TikTok. Poliția municipală i-a recunoscut întâmplător în timpul unei „operațiuni anti-hoți de buzunare” desfășurate pe strada d’Antibes și i-a reținut. Brățara a fost recuperată de bijutier, însă era ușor deteriorată.

În camera hotelului lor, percheziționată de poliție, au fost găsite numeroase obiecte de lux de marcă — pentru care aceștia au putut justifica achiziția legală — dar și alte obiecte mai puțin prestigioase, care aveau încă etichetele de preț atașate, precum și suma de 2.830 de euro în numerar.

Aduși în fața Tribunalului Judiciar din Grasse, în procedură de judecată rapidă, cei doi au fost trimiși în judecată pentru furt agravat, cu două circumstanțe agravante.

„Avem mai degrabă impresia unui sistem bine pus la punct, a unui anumit profesionalism?”, s-a întrebat președinta instanței, Stéphanie Lochon-Dallet.

Cu ajutorul unui interpret, tânăra a continuat să susțină că a fost un act involuntar.

„Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur, nu pot explica acest gest, eram pierdută.”, a precizat ea.

Însă i s-a atras atenția în mod dur că purta brățara chiar în ziua în care a fost arestată. Acest lucru l-a făcut pe procuror să declare că „este vorba despre un furt comis în mod conștient și că nu am auzit nicio urmă de regret”.

Acesta a cerut între 10 și 12 luni de închisoare, cu posibilitatea de suspendare sub anumite condiții, pentru cuplul care se afla în arest preventiv de la reținere.

Interdicție de acces în departamentul Alpes-Maritimes timp de cinci ani

În apărare, avocatul Olivier Moreau a descris doi cetățeni europeni care, datorită activității profesionale, călătoresc mult.

„Nu sunt infractori obișnuiți, este pur și simplu o nebunie, într-un moment în care inculpata, mamă a unui bebeluș de nouă luni, trece printr-o perioadă dificilă.”, a precizat avocatul.

Prin sentința pronunțată, instanța i-a condamnat la 10 și, respectiv, 12 luni de închisoare, pedepsele urmând să fie executate prin detenție la domiciliu sub supraveghere electronică, cei doi având domiciliul obișnuit în Toulouse.

De asemenea, au primit câte o amendă de 5.000 de euro și interdicția de a intra în departamentul Alpes-Maritimes timp de cinci ani.