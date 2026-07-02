Patru copii au fost filmați în timp ce vandalizează un Ferrari de peste 530.000 de dolari, în China

Un proprietar de Ferrari din sud-vestul Chinei ia în calcul să dea în judecată părinții unor copii care și-au folosit mașina de lux pe post de tobogan, provocând avarii, în timp ce adulții au refuzat să își asume responsabilitatea, scrie South China Morning Post.

Bărbatul își parcase recent Ferrari-ul roșu, evaluat la 3,6 milioane de yuani (aproximativ 530.000 de dolari), într-o parcare în aer liber înainte de a pleca într-o călătorie de afaceri.

În timp ce era plecat, un vecin l-a anunțat că patru băieți s-au urcat pe mașină și au folosit-o în mod repetat pe post de tobogan.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins totul

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată pe copii apropiindu-se de automobil cu bețe lungi de bambus, după care se cațără pe plafonul acestuia.

Când bărbatul s-a întors, a descoperit zgârieturi pe caroserie și bara de protecție fisurată.