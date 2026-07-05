Noul model este o versiune specială a modelului 12Cilindri lansat în 2024 şi introduce sistemul „Manuale by-wire”, care oferă senzaţia unei cutii manuale clasice, cu schimbător de viteze şi trei pedale, păstrând în acelaşi timp avantajele tehnologiei moderne cu transmisie dublu ambreiaj.

Ferrari va produce doar 1.499 de exemplare, iar preţul de pornire în Italia este de 590.000 de euro. Primele livrări către clienţi sunt programate pentru primul trimestru al anului viitor.

Automobilul este echipat cu un motor V12 aspirat natural de 6,5 litri, care dezvoltă 830 de cai putere. Constructorul italian afirmă că noul model pune din nou accentul pe legătura directă dintre şofer şi automobil, oferind o experienţă de condus cât mai apropiată de tradiţia mărcii.

Ferrari spune că va continua să producă automobile pentru pasionaţii de motoare cu combustie

Lansarea vine la puţin peste o lună după prezentarea modelului electric Ferrari Elettrica, primul vehicul complet electric din istoria Ferrari. Cu un preţ de aproximativ 550.000 de euro, Luce a stârnit numeroase critici din partea fanilor, atât din cauza designului său, cât şi pentru renunţarea la sunetul caracteristic al motoarelor Ferrari. Modelul a devenit rapid subiectul multor ironii şi meme-uri pe reţelele sociale.

Prin noul 12Cilindri Manuale, Ferrari transmite că electrificarea reprezintă doar o parte a strategiei sale şi că va continua să producă automobile destinate pasionaţilor de motoare cu combustie internă.

În prezent, gama constructorului italian include modele pe benzină, hibride şi electrice, precum şi SUV-ul Ferrari Purosangue. Potrivit planului de afaceri al companiei, până în 2030 doar 20% din modelele Ferrari vor fi complet electrice, în timp ce restul portofoliului va fi împărţit în mod egal între automobile pe benzină şi modele hibride.