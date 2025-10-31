Șoferul unui Ferrari a murit în timp ce încerca să își impresioneze iubita cu zgomotul mașinii. S-a izbit de un copac

Un bărbat din Anglia și-a pierdut viața după ce Ferrari-ul său s-a izbit de un copac în timp ce încerca să își impresioneze iubita cu sunetul motorului.

Ben Gladman, în vârstă de 31 de ani, a murit după ce a pierdut controlul asupra Ferrari-ului 360 pe un drum de țară din apropiere de Marlingford, Norfolk, în timp ce încerca să-i arate iubitei sale sunetul motorului, scrie The Sun.

Ce spun martorii

Potrivit martorilor, motorul mașinii a fost turat la maximum înainte de accident. Gladman, care conducea o companie de dezvoltare imobiliară și închirieri și era fan al F1, a pătruns pe marginea drumului și s-a izbit de un copac. Fosta prim-ministru David Cameron se afla la o vânătoare în zonă, iar bodyguarzii săi au intervenit pentru a-i scoate pe cei doi din epava mașinii. Bărbatul a fost declarat mort la fața locului, în timp ce Barbara a fost transportată la spital cu răni serioase, dar fără pericol pentru viață.

Medicul legist a declarat că șoferul a suferit multiple traume și că moartea sa a fost rezultatul impactului. Aceasta spune că din cauza condițiillor drumului, cu margini ude și noroioase, mașina ar fi pierdut controlul.

Iubita bărbatului, pe nume Barbara, a povestit că în dimineața tragediei, cei doi ieșit să plimbe câinele și să bea o cafea, iar în momentul accidentului se deplasau cu aproximativ 50-60 km/h pe un drum de țară. Martorii oculari au confirmat sunetele puternice ale motorului și impactul violent.

Un raport tehnic a concluzionat că vehiculul a derapat și șoferul a încercat să corecteze manevra, pierzând controlul mașinii. Testele toxicologice au arătat că Ben nu consumase alcool.

Barbara Zart a scris ulterior pe Facebook că încă se recuperează după accident, mulțumind familiei, prietenilor și personalului medical pentru sprijin.

