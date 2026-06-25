Compania a anunțat în această săptămână că Enrico Galliera va părăsi funcția de director de marketing și comercial. El va fi înlocuit în luna iulie de fostul șef BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, scrie BBC.

Ferrari i-a mulțumit lui Galliera pentru activitate și a precizat că acesta a „decis să înceapă un nou capitol în parcursul său profesional – o decizie împărtășită cu compania de ceva timp”.

Modelul Luce a fost puternic criticat la momentul prezentării din luna mai. Ferrari nu a menționat lansarea acestuia în comunicatul privind plecarea lui Galliera.

Reacții negative după lansarea modelului electric

Directorul general Benedetto Vigna a declarat că Galliera „a avut un rol semnificativ în creșterea companiei și în consolidarea brandului Ferrari la nivel global”.

Rolul său includea și gestionarea clienților care pot achiziționa mașinile extrem de exclusiviste ale companiei.

„Are recunoștința întregii echipe Ferrari și urările mele personale de bine pentru viitor”, a adăugat Vigna în comunicat.

De la preluarea funcției în 2010, Galliera a fost implicat în numeroase momente-cheie ale companiei. În 2013 a fost lansat LaFerrari, primul hypercar hibrid de serie al companiei, care combină un motor pe benzină cu unul electric. În 2015, Ferrari s-a listat la Bursa din New York, iar un an mai târziu la Milano.

Totuși, lansarea modelului Luce, în valoare de 640.000 de dolari (aprox. 485.552 lire sterline), a generat numeroase meme-uri online și reacții negative.

Designul său, creat de celebrul designer de iPhone Sir Jony Ive, a fost criticat inclusiv de fostul președinte al companiei, dar și de vicepremierul și ministrul transporturilor din Italia, Matteo Salvini.

Acțiunile companiei au scăzut cu 8% în ziua următoare prezentării modelului Luce.