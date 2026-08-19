Departamentul de Poliție din Philadelphia a transmis marți că îl caută pe suspect, care ar fi amenințat și urmărit cel puțin șase persoane în apropierea Primăriei, săptămâna trecută.

Bărbatul, surprins de camerele de supraveghere purtând o mască înfricoșătoare de păpușă, a întrebat o femeie dacă este „pregătită să moară”, a declarat poliția pentru CBS, partenerul media din SUA al BBC.

Poliția a publicat fotografii și o înregistrare video cu suspectul și a cerut ajutorul populației pentru identificarea acestuia.

Într-un incident produs pe 12 august, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce urmărea o femeie care ieșise la alergat dimineața, în jurul orei locale 5:30.

Bărbatul mascat a făcut comentarii amenințătoare în timp ce își ținea una dintre mâini la spate, determinând-o pe femeie să se împiedice și să se rănească, potrivit poliției.

Ulterior, acesta a fugit într-o stație de metrou.

Bărbatul pare să filmeze incidentele, ținând în mână un telefon mobil cu lumina pornită, a declarat pentru CBS căpitanul Jason Smith, din cadrul Departamentului de Poliție din Philadelphia.

Acesta a precizat că nu este clar dacă incidentele fac parte dintr-o tendință de pe rețelele sociale.

Suspectul riscă acuzații care includ amenințări teroriste, agresiune și alte infracțiuni, potrivit reprezentantului poliției.

Luanda Marinho a declarat pentru CBS că l-a întâlnit pe bărbatul mascat în timp ce se întâlnea cu o prietenă pentru a alerga dimineața.

„A început să ne întrebe: «Vreți să vă întreceți cu mine? Pun pariu că sunt mai rapid decât voi. Vreți să facem o cursă?» A întrebat de câteva ori, dar niciuna dintre noi nu i-a răspuns. Foarte ciudat”, a povestit Marinho.

Cele două femei iau acum în calcul schimbarea traseului pe care aleargă.

„A fost pur și simplu ciudat, ca un fel de joc bolnav”, a spus ea.