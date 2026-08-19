Pentru a traversa cei 34 de kilometri care despart în linie dreaptă țărmul britanic de cel francez, Avram Iancu a înotat bras aproape o zi.

Curenții puternici, dar și apa care nu avea mai mult de 19 grade Celsius i-au dat bătăi de cap.

Avram Iancu, sportiv: Am niște dureri groaznice, umeri, genunchi, șolduri, spate, chiar și la urechi. Mă bucur că la finalul acestui efort am reușit să devin al 10-lea bărbat din lume care reușește această performanță.

Performanța rară - reușită doar de alți 12 oameni din toată lumea - a fost omologată oficial. Acest lucru nu s-a mai întâmplat de 11 ani. Avram Iancu a mai traversat înot de 2 ori Canalul Mânecii, în 2016 și 2024, în stil crawl, fără costum de neopren.