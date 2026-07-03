Pompierii din România au participat la prima lor misiune, alături de colegii francezi. O avertizare cod roșu este în vigoare în 6 departamente ale țării.

De asemenea, aproape întreg teritoriul Portugaliei este sub alertă - maximă sau ridicată - pentru risc de incendii, favorizate de căldură.

23 de pompieri români au participat la prima lor misiune în Franța - limitarea propagării unui incendiu de vegetație și protejarea locuințelor aflate în zone amenințate - în departamentul Aude din sud.

Românii au acționat alături de sute de pompieri francezi.

Și au contribuit cu: o autospecială de mare capacitate, o cisternă pentru rezerve de apă și o autospecial pentru comunicații.

Incendiul din departamentiul Aude continuă de două zile. Ministrul de interne spune că acolo situația evoluează favorabil. Însă numai la acest incendiu flăcările au pârjolit deja aproape 1.000 de hectare. În partea de sud-est a Franței ard alte trei incendii.

Claude Guibbert, primarul comunei Pouzols-Minervois: ”Desigur, a trebuit să evacuăm locuințele din mai multe cartiere, cu ajutorul jandarmilor.”

Localnic: ”Fiecare sat s-a mobilizat. Toată lumea a contribuit cu apă, băuturi și alimente pentru pompieri, dar și cu hrană pentru oamenii evacuați din locuințele lor.”

Iar în Pirineii orientali, din cauza amenințării focului, au fost evacuate 3.000 de persoane din mai multe camping-uri.

Julien Marion, directorul general al Securității Civile și al Gestionării Crizelor: ”Nouă din zece incendii sunt provocate de om, așadar ar putea fi evitate. De trei zile ne-am mobilizat cel mai mult în sud. Dar, în acest moment, riscul pentru incendiile de vegetație se deplasează spre nord.”

Ministerul român de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru sud-estul Franței, dar și pentru Portugalia, pentru risc ridicat de incendii de vegetație, din cauza condițiilor meteo extreme.

Aproape 1000 de pompieri, sprijiniți de 100 de autospeciale și 6 avioane, au fost mobilizați pentru stăvilirea unui incendiu care se propagă rapid, la Vouzela, în nordul Portugaliei.

Aproape întregul teritoriu portughez este sub alertă de risc foarte mare de incendii de vegetație. Codul roșu este în vigoare până luni, 6 iulie.