Localnicii spun că focul ar fi fost provocat de un trăsnet. Flăcările au cuprins rapid întreaga structură, inclusiv turla înaltă de 25 de metri. Deși pompierii au intervenit imediat, lăcașul de cult a fost făcut scrum. Nu s-au înregistrat victime, iar autoritățile urmează să evalueze acum pagubele.