Localnicii spun că focul ar fi fost provocat de un trăsnet. Flăcările au cuprins rapid întreaga structură, inclusiv turla înaltă de 25 de metri. Deși pompierii au intervenit imediat, lăcașul de cult a fost făcut scrum. Nu s-au înregistrat victime, iar autoritățile urmează să evalueze acum pagubele.
O biserică de lemn în Maramureș, veche de trei secole, a fost mistuită de incendiu. Ar fi fost trăsnită
O biserică de lemn din Maramureș, veche de peste 300 de ani, monument istoric, a fost complet distrusă de un incendiu violent izbucnit vineri dimineață.