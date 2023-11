Un înalt oficial ONU din New York își anunță plecarea din funcție denunțând ”genocidul” civililor palestinieni

El a spus despre SUA, Marea Britanie și o mare parte a Europei ca sunt "total complice la acest atac oribil".

Craig Mokhiber i-a scris pe 28 octombrie Înaltului Comisar al ONU la Geneva, Volker Turk, spunând: "Aceasta va fi ultima mea comunicare cu dumneavoastră" în rolul său de la New York.

Mokhiber, care se retrage după ce a ajuns la vârsta pensionării, a precizat: "Încă o dată, asistăm la un genocid care se desfășoară sub ochii noștri, iar organizația pe care o slujim pare neputincioasă în a o opri".

El afirmă că ONU nu a reușit să prevină genocidurile anterioare împotriva tutsi în Rwanda, a musulmanilor din Bosnia, a yazidi din Kurdistanul irakian și a rohingya din Myanmar:

"Domnule comisar, eșuăm din nou. Actualul masacru masiv al poporului palestinian, înrădăcinat într-o ideologie colonială etno-naționalistă de colonizare, în continuarea deceniilor de persecuție și epurare sistematică a acestora, bazată în întregime pe statutul lor de arabi ... nu lasă loc de îndoială."

Mokhiber a adăugat: "Acesta este un caz de genocid ca la carte".

The #genocide we are witnessing in #Palestine is the product of decades of Israeli #impunity provided by the US & other western governments & decades of #dehumanization of the Palestinian people by western corporate media. Both must end now. Speak up for #HumanRights