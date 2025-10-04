Un grup de scafandri a descoperit monede de aur în valoare de 1 milion de dolari într-o epavă spaniolă

Ascuns sub apele turcoaz de pe o porțiune a Floridei cunoscută drept „Coasta Comoarilor”, un echipaj de scafandri a descoperit o încărcătură de comori spaniole de mult pierdute, estimată la 1 milion de dolari.

Peste 1.000 de monede de argint și aur, despre care se crede că au fost bătute în coloniile spaniole din Bolivia, Mexic și Peru, au fost scoase la suprafață vara aceasta de pe coasta Atlanticului, a anunțat săptămâna aceasta compania 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, citată de AP.

Nu este prima dată când acest sit scoate la iveală o comoară, la propriu.

Cu secole în urmă, o flotă de nave spaniole încărcate cu aur, argint și bijuterii aduse din Lumea Nouă naviga spre Spania, când un uragan a scufundat flota, pe 31 iulie 1715, împrăștiind comorile în mare, potrivit 1715 Fleet Society.

De-a lungul anilor, milioane de dolari în monede de aur din Flota din 1715 au fost descoperite de recuperatori și vânători de comori într-o zonă de coastă ce se întinde de la Melbourne până la Fort Pierce.

Datele și semnele monetare sunt încă vizibile pe unele dintre monedele recent recuperate, a precizat compania, un detaliu valoros pentru istorici și colecționari care speră să obțină mai multe informații despre comoara pierdută.

„Această descoperire nu este doar despre comoara în sine, ci despre poveștile pe care le spune”, a declarat Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei. „Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în Epoca de Aur a Imperiului Spaniol. Descoperirea a 1.000 de monede într-o singură recuperare este atât rară, cât și extraordinară.”

