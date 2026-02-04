Sunt vizate inclusiv redacțiile metropolitană, internațională, de sport sau de editare.Publicația fondată în 1877 și-a redus deja acoperirea Jocurilor Olimpice de Iarnă de anul acesta, în contextul unor pierderi financiare în creștere.'Prea multă vreme am funcționat cu o structură prea înrădăcinată în zilele în care eram un ziar local cvasi-monopol', le-a explicat subordonaților editorul șef Matt Murray.

Un reporter al ziarului a comentat, sub rezerva anonimatului, că reducerile de personal anunțate sunt 'o baie de sânge'.

Bezos a plătit pentru ziar 250 de milioane de dolari familiei Graham, proprietara anterioară.Anul trecut, publicația a avut un tiraj mediu zilnic de 97.000 de exemplare, iar duminicile 160.000 - o scădere puternică de la nivelul de 250.000 în 2020.

Circa 200.000 de abonați au renunțat la abonamentele online după ce Washington Post a decis să nu susțină niciun candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, câștigate de Donald Trump; Bezos a fost criticat deschis de unii jurnaliști pentru poziția respectivă.

Anul trecut, se anunțase că concedierile nu vor afecta partea de știri a redacției.În 2023, când a înregistrat pierderi de circa 100 de milioane de dolari, ziarul le-a oferit angajaților pachete compensatorii pentru plecarea voluntară.