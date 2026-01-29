Scopul este acela de a fi implementate apoi organigrame mai suple, care ar putea însemna și posibile concedieri.



'Nu e un lucru de ascuns, s-a pornit un audit extern la nivelul CJ cu toate organigramele, atât ale aparatului propriu al CJ, cât și ale celorlalte subordonate și vom veni după finalizarea acestui audit cu propunere de modificare de organigrame, atât ale aparatului propriu al CJ cât și ale celorlalte subordonate. Am anunțat public că pe mine nu m-ar deranja ca județul Buzău să fie județ pilot de reorganizare administrativ-teritorială. Normal că am pornit de la un audit în ceea ce privește organigramele proprii ale CJ și a tuturor subordonatelor. În funcție de acest audit, vom veni cu propunerile de modificare. Sunt prea stufoase', a declarat joi, președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, după prima ședință a forului administrativ județean pe care a prezidat-o.



Întrebat dacă reorganizarea aparatului administrativ ar putea însemna și posibile concedieri, fostul premier a răspuns că este posibil, adăugând totodată că își dorește o mai bună coerență în ceea ce privește absorbția fondurilor europene.



'Este posibil și acest lucru. Eu îmi doresc să fim cât mai eficienți, nu mi se pare normal să avem achiziții și la Spitalul Județean, și la Spitalul Râmnicu Sărat, și la Spitalul Nehoiu. De exemplu, n-am văzut o coerență în ceea ce privește absorbția de fonduri europene a CJ împreună cu DGSAPC-ul. M-am uitat și eu pe anumite proiecte și accesări ale altor consilii județene și mi s-a părut mai puțin la CJ Buzău, nu neapărat în aparatul propriu, vorbesc de subordonate. Și în zona de cultură, suntem mult prea stufoși. Nu suntem atât de eficienți cum și-ar dori buzoienii, de aceea o să facem niște organisme mai suple și mai eficiente și cu costuri mai mici', a mai menționat președintele CJ Buzău.



Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea Consiliului Județean Buzău în cadrul alegerilor parțiale desfășurate la începutul lunii decembrie 2025, după ce fostul președinte al instituției administrative, ales în alegerile locale din 2024, Lucian Romașcanu, a plecat pentru un post de membru în Curtea Europeană de Conturi.

