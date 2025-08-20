Un ghid a murit în timpul unui tur la Colosseum după ce ar fi făcut insolație. „Supraturismul ne ucide”

Un ghid care însoţea un grup de turişti la Colosseum a murit miercuri după ce i s-a făcut rău în incinta celebrului monument roman, informează ANSA şi DPA.

Asociaţia ghizilor AGTA a precizat că femeia, în vârstă de 60 de ani, nu a putut fi resuscitată, în pofida încercărilor mai multor turişti de a o salva.

Potrivit unor surse sindicale, ghidul, pe nume Giovanna Maria Giomarino, ar fi decedat din cauza unei insolaţii sau a unui atac de cord.

Incidentul a avut loc marţi după-amiază, în timp ce ghidul italian, care oferea tururi ale Colosseumului din 2017, se afla cu un grup de circa 25 de turişti la primul etaj al amfiteatrului roman.

La momentul tragediei, temperaturile la Roma depăşeau 30 de grade Celsius.

Alţi ghizi au pus moartea colegei lor pe seama condiţiilor de muncă. Ghidul Paola Salvatori a declarat pentru ziarul La Repubblica că este „imposibil să lucrezi" pe o asemenea căldură. „Supraturismul ne ucide", a adăugat ea. „A trebuit să lucreze în condiţii de temperaturi ridicate. A murit din cauza căldurii", susţin alţi colegi, potrivit DPA.

Surse sindicale au declarat că, în semn de respect faţă de Giomarino, Colosseumul ar fi trebuit închis pentru restul zilei după această tragedie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













