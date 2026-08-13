De la retragerea trupelor sovietice în 1989, peste 45.000 de civili afgani au fost ucişi sau răniţi de mine sau explozivi (obuze, bombe etc.) rămase în urma zecilor de ani de război din această ţară, potrivit Serviciului ONU pentru Acţiune împotriva Minelor (UNMAS), relatează Agerpres, care citează AFP.

Miercuri, un locuitor din satul Sir, din provincia estică Ghazni, "a găsit un obiect suspect în grădina sa şi a contactat forţele de securitate", a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei, Khalid Sarhadi.

Forţele de securitate afgane şi Agenţia pentru prevenirea riscurilor de dezastre s-au deplasat la faţa locului împreună cu o echipă de deminare din cadrul Consiliului Danez pentru Refugiaţi (RDC).

"Au descoperit o bombă de 500 de kilograme datând din timpul invaziei sovietice, pe care au mutat-o într-o zonă muntoasă, unde echipele de deminare au detonat-o în siguranţă", a explicat Sarhadi.

În pofida numărului mare de mine şi alţi explozibili prezenţi în tot Afganistanul, numărul echipelor de deminare a scăzut cu 64% în ultimii doi ani din cauza lipsei de finanţare, a declarat în iunie pentru AFP directorul UNMAS în Afganistan, Nick Pond.