Apelul a venit la 11:30. Autoritățile portuare spun că amenințarea a fost generată de inteligența artificială, iar în mesaj era precizat faptul că această clădire a Autorității Portuare din Constanța are o bombă amplasată undeva la parter, iar și tot o altă bombă a fost amplasată în terminalul de pasageri. Imediat, toate operațiunile portuare au fost suspendate. Echipe specializate au început verificări amănunțite pentru a stabili dacă, într-adevăr amenințarea este reală. Toți angajații care sunt aici, în clădirea aceasta care lucrează aici, au fost evacuați.

Mai multe firme care au activitate aici, în Portul Constanța și-au trimis angajați acasă. Vorbim despre câteva mii de oameni care vin zilnic aici, în Portul Constanța.

Deocamdată se fac verificări. Aceste obiective sunt verificate în aceste momente de specialiștii pirotehniști. Până la această oră. Amenințare a nu se pare că nu este, nu ar fi una reală, dar conducerea IPJ Constanța transmite că toate operațiunile se vor încheia abia spre seară.