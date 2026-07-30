„Ineficiența poliției dumneavoastră este de invidiat. Au trecut de trei ori și nu au văzut nicio bombă. Explozia este programată pentru ora 15:00, sperăm să-i găsiți a 2-a oară. Nu vrem alte victime.”, a fost mesajul generat cu inteligența artificială.

Corespondent PROTV: „Alarma s-a dat în urmă cu aproape o oră, când Autoritatea Navală din Portul Constanța a primit acest mesaj de avertizare cu bombă. Practic este o continuare a mesajului pe care autoritățile portuare l-au primit miercuri. Așa cum ați văzut, face referire explicită la intervenția autorităților și sugerează că dispozitivul exploziv nu ar fi fost descoperit și urmează să se detoneze.

Așa cum era de așteptat, a fost aici o situație de urgență. Toate autoritățile, polițiști, pompieri, specialiști pirotehnicti, însoțiți de câini, au verificat această clădire în care lucrează. Câteva sute de oameni au luat l-a controlat toate birourile, dar nu au găsit nicio urmă de dispozitiv exploziv. Între timp, Portul Constanța și Portul Constanța Sud Agigea au fost închise. Toate manevrele au fost suspendate, la fel navele care se află în rada exterioară au fost avertizate să nu intre în interiorul portului. A fost verificată și zona din jurul Autorității Navale Române. Sunt aici mai multe magazine, la fel și ele au fost controlate de către specialiști. Nici urmă de dispozitiv exploziv. Cei de la conducerea Inspectoratului Județean de Poliție tratează, așa cum vă spuneam, acest mesaj ca o continuare a acelui pe care autoritățile portuare l-au primit miercuri.

Fac verificări pentru a identifica zona din care a fost trimis și, eventual, persoana care ar fi putut trimite acest mesaj. Între timp, un comunicat al Autorității Navale Române anunță că activitățile aici, în Portul Constanța, au fost reluate.”