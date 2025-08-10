Un drog legal face ravagii în SUA. Mărturia unei tinere în scaun cu rotile: „Nu știi când vei înceta să respiri”

Un nou val periculos de consum de oxid nitros, cunoscut ca „whippets”, face ravagii în rândul tinerilor din SUA și se răspândește rapid în Marea Britanie.

Acest gaz ilariant este comercializat sub forme atractive și aromatizat ca vapatul, fiind inhalat pentru un efect euforic rapid, dar extrem de periculos, relatează The Sun.

Oxidul de azot – cunoscut și sub denumirea de NOS – este de obicei inhalat printr-un balon, dar tinerii cumpără acum capsule de frișcă aromată și inhalează direct din duză.

În locul capsulelor mici de 8 grame care împânzesc străzile, noile recipiente uriașe pot conține până la 2 kilograme de gaz – permițând utilizatorilor să inhaleze cantități masive.

Cel mai cunoscut brand din SUA este Galaxy Gas – care oferă arome atractive pentru copii precum smoothie de mango, afine, cremă de căpșuni și prăjitură cu vanilie – similar cu modul în care sunt promovate țigările electronice de unică folosință.

A devenit extrem de popular în rândul adolescenților americani, atingând apogeul anul trecut, fiind glorificat în videoclipuri rap și pe rețelele sociale.

Un videoclip cu un utilizator care inhalează Galaxy Gas a strâns 40 de milioane de vizualizări – și a inspirat nenumărate imitații.

Un cântec viral numit „Whippets” poate fi vizionat pe YouTube – arătând tineri care se laudă că folosesc Galaxy Gas și inhalează repetat din recipientele uriașe.

Deși aceste recipiente sunt destinate uzului alimentar, invitați ai podcastului lui Joe Rogan le-au testat, iar Kanye West a vorbit despre dependența sa de această substanță.

După un val de critici, brandul și-a retras produsele de pe piață și acum este disponibil doar într-un număr foarte mic de magazine – dar alte companii le înlocuiesc rapid.

În 2023, guvernul britanic a clasificat oxidul nitros ca drog de Clasa C – dar măsura nu a reușit, în mare parte, să elimine capsulele metalice aruncate pe străzi.

Petrecăreții care folosesc baloane pentru inhalare încă le folosesc în mod deschis la festivaluri, petreceri și pe străzi.

În cazurile grave, utilizatorii au devenit profund dependenți și au avut nevoie de tratament în centre de reabilitare sau spitalizare, după ce au consumat până la 15 capsule pe zi.

În SUA, posesia de oxid nitros este legală – iar autoritățile se luptă să controleze această modă mortală.

Între 2023 și 2024, a existat o creștere de 58% în cazurile raportate de expunere la oxid nitros în SUA, potrivit datelor oficiale.

Numărul deceselor cauzate de oxidul nitros a crescut cu un incredibil 110% între 2019 și 2023.

Rachel Kelly, din Chicago, a inhalat atât de mult oxid nitros direct din canistre, în fiecare zi, încât părți ale creierului ei au murit, iar acum este într-un scaun cu rotile.

A încercat substanța prima dată la 21 de ani, iar până în 2023, la 29 de ani, plătea 220 de dolari pe zi pentru a inhala opt recipiente de doi litri.

Rachel a spus că „toată lumea” folosea drogul și era ușor de cumpărat de la un magazin din cartier.

Dar obiceiul său a dus-o la spital, incapabilă să meargă la toaletă sau să se deplaseze singură – fiind nevoită să petreacă o lună într-un centru de reabilitare.

Jordan Micu, 30 de ani, din Carolina de Nord, a suferit de asemenea convulsii după ce a devenit dependent de capsule în perioada studenției, la 21 de ani.

În SUA, magazinele oferă adesea reduceri, iar canistrele viu colorate pot fi găsite ușor în magazinele de fumat – deși sunt destinate utilizării alimentare.

Imyouski, 22 de ani, a spus pentru GQ: „E ca o epidemie, toți tinerii le folosesc. Sunt prea ușor de obținut. Aș putea să mă urc în mașină acum și să iau câte vreau.”

Și în Marea Britanie, aceste capsule pot fi cumpărate ușor online.

Mai multe branduri au apărut, cu arome trăsnite și marketing strident, disponibile online în UK.

„Baking Bad” și „Miami Magic”, ambele mărci de capsule de frișcă, au lansat recent noi game aromate.

Baking Bad oferă arome de bomboane, căpșuni, mango cu afine și pepene cu lămâie.

Miami Magic, pe de altă parte, are ediții cu arome de curcubeu, pepene verde, zmeură albastră și guava cu căpșuni.

Combinațiile de fructe sunt similare cu multe dintre țigările electronice apărute pe piață în ultimii ani.

Fiona Spargo-Mabbs OBE, fondatoarea și directoarea fundației DSM pentru educație antidrog, a declarat pentru The Sun:

„Am căutat pe Google oxidul nitros în UK și am găsit o mulțime de site-uri de unde poate fi cumpărat.”

„Aceste trenduri de pe rețelele sociale sau videoclipurile virale sunt vizionate de foarte mulți oameni. Este o îngrijorare reală. Sunt promovate cu personaje de desene animate, imagini din jocuri GTA pe ambalaje.”

„Este evident că sunt marketate pentru a atrage tinerii și nu pentru uzul lor real.”

Dr. Gail Saltz a declarat:

„Există adolescenți care au suferit pierderi neurologice permanente din cauza acestui comportament. Și, desigur, te poate ucide.”

Ea a explicat că inhalarea gazului poate duce la probleme medicale foarte grave – chiar și la moarte în cazurile severe.

„Când inhalezi oxid nitros sub presiune mare, nu primești deloc oxigen la creier – deci e o lipsă de oxigen.”

„Asta poate cauza un atac de cord, un accident vascular cerebral sau leziuni ale creierului.”

„Utilizarea constantă poate duce și la alte probleme precum deficiență de vitamina B12, anemie și alte tulburări neurologice.”

Meg Caldwell, o călăreață din Florida, a început să folosească oxid nitros recreațional în timpul facultății.

Dar consumul ei a crescut atât de mult încât „a început să-i distrugă viața”.

După o supradoză, Meg, 29 de ani, și-a pierdut temporar capacitatea de a merge și a devenit incontinentă – dar a continuat să cheltuiască sute de dolari pe zi pe gaz.

A murit în noiembrie anul trecut într-o parcare din fața unui magazin de vapat.

Sora ei, Leigh Caldwell, a declarat pentru Boston 25:

„Cheltuia 300, 400 de dolari pe zi într-un smoke shop. Întreaga ei viață a fost deraială din cauza acestei dependențe.”

Cealaltă soră, Kathleen Dial, a spus pentru BBC:

„Nu credea că îi va face rău, pentru că îl cumpăra legal din magazin. Credea că nu este periculos.”

Deși destinat uzului alimentar, este adesea vândut fără restricții, inclusiv minorilor, în magazine și online. Utilizarea excesivă poate duce la leziuni cerebrale, paralizie, incontinență, dependență și chiar moarte.

Campaniile online, videoclipurile virale și promovarea agresivă pe rețelele sociale alimentează această epidemie.

Specialiștii cer măsuri urgente, reglementări clare și interzicerea marketingului orientat către tineri.

