Sub coordonarea unui procuror din cadrul Secţiei parchetelor militare a Parchetului General, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi poliţiştii serviciilor de investigare a criminalităţii economice Buzău şi Giurgiu pun în executare opt mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Buzău şi Giurgiu, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

"Din cercetările efectuate a rezultat faptul că angajaţii unei asociaţii financiare de întrajutorare de pe lângă o unitate militară din Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi gestionat în mod nelegal fondurile asociaţiei şi ar fi întocmit sau modificat înscrisuri sub semnătură privată. Ulterior, ar fi utilizat aceste înscrisuri pentru a justifica operaţiuni financiar-contabile nereale, prejudiciul constatat până la acest moment fiind de aproximativ 300.000 de lei", anunţă Parchetul General într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, percheziţiile sunt efectuate la domiciliile unor persoane fizice (cadre militare active/persoane din cercul infracţional), iar la activităţile operative participă atât specialişti în criminalitate informatică din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cât şi specialişti de la Institutul Naţional de Criminalistică.