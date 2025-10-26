Un deținut periculos a fost eliberat din greșeală din închisoare, în Marea Britanie. Anunțul autorităților

Stiri externe
26-10-2025 | 07:00
detinut uk
Sursa foto: X

Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune sexuală, care a fost eliberat din greşeală din închisoare, relatează AP.

autor
Mihaela Ivăncică

Cetăţeanul etiopian Hadush Gerberslasie Kebatu, în vârstă de 38 de ani, a fost „văzut ultima dată în zona Londrei”, a declarat sâmbătă poliţia din Essex, adăugând că ofiţeri din trei forţe separate colaborează în cadrul anchetei.

Kebatu a atras atenţia naţională după ce cazul său a declanşat o serie de proteste anti-imigranţi în Londra şi în alte oraşe în ultimele luni.

Condamnat pentru agresiune sexuală asupra unei minore

El a fost condamnat în septembrie la 12 luni de închisoare pentru cinci infracţiuni, inclusiv agresiunea sexuală a unei fete de 14 ani în iulie, în Epping, la periferia Londrei, la puţin peste o săptămână după ce sosise în Anglia cu barca.

Citește și
deținut evadat
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa

Autorităţile au declarat că au fost alertate vineri după-amiază că Kebatu a fost eliberat din greşeală dintr-o închisoare din Chelmsford, Essex, şi a fost văzut urcând într-un tren acolo. Presa britanică a relatat că acesta a fost clasificat în mod eronat ca fiind un deţinut care urma să fie eliberat, în loc să fie trimis într-un centru de detenţie pentru imigranţi.

„Ofiţerii au lucrat toată noaptea pentru a-i urmări mişcările, inclusiv vizionând ore întregi înregistrările camerelor de supraveghere, iar această muncă continuă şi astăzi”, se arată într-un comunicat al poliţiei.

„Suntem conştienţi că această situaţie îngrijorează oamenii şi ne angajăm să îl localizăm şi să îl arestăm cât mai repede posibil”, a adăugat acesta.


Serviciul penitenciar a lansat o anchetă, iar un ofiţer de penitenciar a fost suspendat din funcţie pe durata anchetei.

Proteste și tensiuni în mai multe oraşe britanice

Arestarea şi urmărirea penală a lui Kebatu au determinat mii de oameni să protesteze în faţa hotelului Bell din Epping, la nord-est de Londra, unde acesta era cazat împreună cu alţi migranţi nou-sosiţi. Au urmat multiple proteste care au vizat alte hoteluri care găzduiau migranţi în alte oraşe britanice, unele dintre demonstraţii fiind la care au participat activişti de extremă dreapta şi care au degenerat în incidente.

Grupul Stand Up to Racism a organizat, de asemenea, contraproteste.

Tensiunile au fost de mult timp la cote maxime în ceea ce priveşte migraţia neautorizată – în special zecile de mii de migranţi care traversează Canalul Mânecii în bărci supraîncărcate pentru a ajunge în Marea Britanie – precum şi politica guvernului laburist de a folosi hoteluri pentru a găzdui migranţii care aşteaptă o decizie privind statutul lor de azil.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Sursa: News.ro

Etichete: Marea Britanie, inchisoare, detinut,

Dată publicare: 26-10-2025 07:00

Articol recomandat de sport.ro
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Citește și...
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție
Stiri actuale
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava.

Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa
Stiri actuale
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa

Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa.

Un deținut din Franța a păcălit gardienii și a ieșit din închisoare ca în filme. S-a folosit de colegul de celulă eliberat
Stiri externe
Un deținut din Franța a păcălit gardienii și a ieșit din închisoare ca în filme. S-a folosit de colegul de celulă eliberat

Un deţinut de 20 de ani a evadat vineri din închisoare ascunzându-se într-o geantă a colegului său de celulă care, la finalul pedepsei, ieşea din penitenciarul de lângă Lyon, în sud-estul Franţei, au informat sâmbătă surse concordante.

Un deținut care a evadat din camera de arest a Judecătoriei Medgidia a fost prins după 5 ore. Ce le-a spus polițiștilor
Stiri actuale
Un deținut care a evadat din camera de arest a Judecătoriei Medgidia a fost prins după 5 ore. Ce le-a spus polițiștilor

Un deținut care a evadat miercuri la prânz din camera de arest a judecătoriei Medgidia a fost prins după 5 ore de căutări.

Un tânăr de 24 de ani a evadat luni de la Penitenciarul din Galați. Ce s-a întâmplat după câteva ore
Stiri actuale
Un tânăr de 24 de ani a evadat luni de la Penitenciarul din Galați. Ce s-a întâmplat după câteva ore

Un tânăr de 24 de ani, deţinut în Penitenciarul Galaţi şi care a evadat de la un punct de lucru a fost prins de poliţişti.  

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”
Stiri externe
Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28