Ahmed Saidani, membru al blocului parlamentar „Liga națională suverană", a fost arestat preventiv miercuri și trimis în judecată pentru „atingere adusă altcuiva pe rețelele sociale", conform articolului 86 din Codul telecomunicațiilor, care prevede 1-2 ani de închisoare. Procesul începe pe 12 februarie, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Pe 3 februarie, deputatul postase pe Facebook ironii la adresa deplasărilor lui Saied în zonele sinistrate, numindu-l „patriot care cumulează funcțiile de primar, șef al municipalității și angajat al Biroului de asanare" și sugerând că „uită câteodată că este președinte, atât de mult timp petrece cu țevile și lanternele".

Saidani, care susținuse lovitura de forță a președintelui din vara lui 2021 și aprobase condamnarea opoziției, este puțin cunoscut publicului. Biroul parlamentului a luat act de urmărirea sa, făcând apel la respectarea garanțiilor constituționale — deja reduse prin noua constituție promulgată de Saied în 2022, care facilitase ridicarea imunității deputaților.

Din iulie 2021, când Saied a demis guvernul și a înghețat atribuțiile parlamentulului, ONG-uri tunisiene și internaționale denunță regresul drepturilor și libertăților în țară.