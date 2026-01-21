Containerele proveneau din Tunisia şi erau destinate unei firme din România.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, miercuri, că poliţiştii de frontieră, în colaborare cu inspectori vamali şi comisari de la Garda de Mediu, au verificat două containere, cu o încărcătură de aproximativ 40 de tone, sosite în Portul Constanţa din Tunisia şi care aveau ca destinaţie o firmă din România.

”În urma verificărilor, s-a constatat faptul că în interiorul containerelor se aflau furtunuri, cabluri, bucăţi de material rigid, precum şi un material alb, sfărâmicios, fapt pentru care s-a constatat că materialele identificate nu corespund caracteristicilor fizice ale mărfii declarate. Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa au ajuns la concluzia că există suspiciuni rezonabile că respectivele materiale să fie deşeuri, conform HG nr. 856/2008 privind clasificarea deşeurilor, respectiv deşeuri provenite din activităţi de construcţii şi demolări, precum şi deşeuri din materiale plastice”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Cele două containere urmează să fie returnate în Tunisia.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a deschis un dosar penal în acest caz.





