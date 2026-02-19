Potrivit YouGov, 2.255 de cetățeni americani au fost întrebați la începutul acestei luni să evalueze ultimele 11 prime doamne pe o scară de la „Excepțional” la „Slab”, scrie The Independent.

Treizeci și șase la sută au spus că Melania a fost „slabă”, iar alți 10% au considerat-o „sub medie”. Aproximativ 18% dintre respondenți au clasificat-o ca „excepțională”, iar alți 12% au spus că este „peste medie”. Acest lucru a condus la un scor de -16.

Singura primă doamnă care a obținut un scor mai scăzut decât Melania a fost Hillary Clinton, care, notabil, a pierdut alegerile prezidențiale din 2016 în fața lui Donald Trump. Sondajul arată că 33% dintre participanți au evaluat-o ca „slabă”, iar alți 11% au spus că este „sub medie”, rezultând un scor de -17.

Cele mai plăcute prime doamne

Între timp, cele mai populare prime doamne au fost Jackie Kennedy, Rosalynn Carter și Nancy Reagan, cu scoruri nete de +56, +32 și respectiv +25.

Michelle Obama s-a evidențiat, de asemenea, ca preferată printre respondenți, cu 33% care au spus că a fost „excepțională” și 12% care au evaluat-o „peste medie”, obținând un scor de +21. Aproximativ 22% au clasificat-o ca „slabă”.

În medie, majoritatea celor 11 prime doamne recente au primit scoruri mai mari decât soții lor.

Hillary Clinton a fost singura primă doamnă care a avut un scor semnificativ mai scăzut decât soțul ei, care avea un scor de -3.

Mai mulți președinți și prime doamne au avut scoruri similare, inclusiv Jacqueline Kennedy Onassis și John F. Kennedy (+56 vs. +61), Nancy și Ronald Reagan (+25 vs. +22), Michelle și Barack Obama (+21 vs. +15).

Melania și Donald Trump au avut, de asemenea, scoruri similare, deși negative (-16 vs. -20).

Donald Trump, un președinte „slab”

Sondajul a mai arătat că 48% dintre respondenți cred că Donald Trump este „slab”, iar alți 6% spun că este „sub medie”. Trump a primit cea mai scăzută evaluare dintre cei 20 de președinți despre care YouGov a întrebat respondenții. Aproximativ 19% l-au clasificat pe Trump ca „excepțional”.

După Trump, predecesorul său, Joe Biden, a fost cel mai puțin popular fost președinte, 38% dintre respondenți spunând că este „slab”, iar 12% că este „sub medie”. Doar 7% l-au clasificat drept „excepțional”.

Sondajul a menționat că „opiniile despre primele doamne sunt în general politice și polarizate într-un mod similar cu opiniile despre soții lor”.

Sondajul oferă o imagine asupra opiniei publice despre Melania Trump, în contextul lansării controversatului său documentar Melania, care, potrivit raportărilor, a încasat 7 milioane de dolari în primul weekend, deși vânzările de bilete au scăzut semnificativ în a doua săptămână, obținând doar 2,4 milioane de dolari.

Amazon a cheltuit 40 de milioane de dolari pentru a achiziționa drepturile asupra documentarului și alți 35 de milioane pentru promovarea acestuia.