Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Ministerul Educaţiei, au fost definitivate următoarele programe:

Programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun (TC): filiera teoretică, profil real, toate specializările; filiera tehnologică, toate profilurile, toate calificările profesionale; filiera vocaţională, profilurile artistic, militar, pedagogic, sportiv şi teologic, toate specializările;

Programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun şi curriculum de specialitate (TC + CS): filiera teoretică, profil umanist, specializarea ştiinţe sociale;

Programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun şi curriculum de specialitate (TC + CS): filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie.

”Documentele sunt rezultatul integrării de către membrii grupului de lucru pentru disciplina limba şi literatura română a observaţiilor şi a propunerilor primite la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare (CNCE), din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, atât în perioada în care propunerile de programe şcolare au fost supuse procesului de transparenţă instituţională, cât şi ulterior, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.

Potrivit acestora, la domeniul de conţinut LITERATURĂ au fost eliminate descrierile tematice pentru cele cinci module de conţinut, lăsând astfel la latitudinea profesorilor selectarea aspectelor pe care le consideră adecvate în funcţie de profilul şi nivelul clasei la care predau.

”Au fost, de asemenea, simplificate denumirile formelor literare aferente celor cinci module pentru a da posibilitatea profesorilor de a alege, din lista de recomandări, dintre mai mulţi autori (şi, în consecinţă, opere literare) pe acelea pe care le consideră relevante. Organizarea conţinuturilor nu este guvernată exclusiv de criteriul cronologic, ci este articulată concomitent în funcţie de criterii tematice, culturale, estetice şi discursive, precum şi în raport cu dezvoltarea progresivă a competenţelor de lectură, interpretare, contextualizare şi reflecţie critică”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Potrivit acestuia, ”actuala formă a programelor de liceu pentru clasa a IX-a este menită să răspundă aşteptărilor existente de la un document curricular de o asemenea importanţă, care să exprime o viziune modernă şi flexibilă asupra predării limbii şi literaturii române pentru elevii din generaţiile viitoare, în acord cu bunele practici din spaţiul european”.

În săptămânile următoare grupul de lucru va definitiva programele pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, conturându-se, astfel, imaginea de ansamblu asupra studiului disciplinei limba şi literatura română în învăţământul liceal.

Programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial şi ulterior pe site-ul CNCE.