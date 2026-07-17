Scena s-a petrecut pe Drumul Național 1, în stațiunea Bușteni, după ce patronul unei firme de construcții din Buzău a anunțat la 112 că șoferul nu mai respectă traseul și nici nu răspunde la telefon.

Alertați, agenții de la Rutieră au încercat să îl oprească, dar șoferul i-a ignorat. A tras în cele din urmă pe dreapta în zona unui centru comercial, dar când i-a văzut pe oamenii legii a demarat și a lovit o autospecială de Poliție.

Zeci de minute, bărbatul de 53 de ani a refuzat să coboare din cabină. Ba chiar a aruncat în agenți cu diverse obiecte și amenința că se rănește cu un cuțit.

Într-un final, bărbatul a fost imobilizat și scos cu greu din cabină. Era complet dezbrăcat.

Șoferul a fost transportat la spital. Nu consumase alcool, spun polițiștii. Traficul pe DN1 a fost paralizat mai bine de o oră din cauza acestui incident.