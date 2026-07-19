Descoperire spectaculoasă pe o navă scufundată acum 404 ani, în largul coastelor Floridei. „Nu-mi venea să cred”. FOTO

Specialiștii estimează că piesa ar putea valora între 50.000 și 100.000 de dolari, relatează People.

Lingoul a fost găsit de echipă în timpul unei misiuni de explorare desfășurate în apropiere de Key West, acolo unde celebrul galion spaniol s-a scufundat în anul 1622.

Zona este explorată de zeci de ani de echipa fondată de legendarul vânător de comori Mel Fisher, cel care a descoperit în 1985 faimosul tezaur cunoscut sub numele de „Atocha Mother Lode”.

În timpul celei mai recente expediții, scafandrii au îndepărtat mai multe straturi de nisip de pe fundul mării, la aproximativ 15 metri adâncime, moment în care au observat un obiect metalic de mari dimensiuni.

„Pe măsură ce tot mai mult din obiect devenea vizibil, ne-am dat seama că aveam în față un lingou de argint”, a declarat Sean Browne, director pentru relațiile cu investitorii al Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions.

Detaliul care dovedește autenticitatea comorii

După ce căpitanul Drake Nicholas a adus lingoul la suprafață, membrii echipei au realizat că este vorba despre o piesă extrem de rară.