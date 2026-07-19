Descoperire spectaculoasă pe o navă scufundată acum 404 ani, în largul coastelor Floridei. „Nu-mi venea să cred”. FOTO

Stiri externe
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Mel Fisher's Shipwreck Treasure

O nouă descoperire spectaculoasă a fost făcută în largul coastelor Floridei. O echipă de vânători de comori a recuperat un lingou de argint de 10,2 kilograme din epava legendarului galion spaniol Nuestra Señora de Atocha, scufundat în urmă cu 404 ani. 

autor
Mihaela Ivăncică

Specialiștii estimează că piesa ar putea valora între 50.000 și 100.000 de dolari, relatează People.

Lingoul a fost găsit de echipă în timpul unei misiuni de explorare desfășurate în apropiere de Key West, acolo unde celebrul galion spaniol s-a scufundat în anul 1622.

Zona este explorată de zeci de ani de echipa fondată de legendarul vânător de comori Mel Fisher, cel care a descoperit în 1985 faimosul tezaur cunoscut sub numele de „Atocha Mother Lode”.

În timpul celei mai recente expediții, scafandrii au îndepărtat mai multe straturi de nisip de pe fundul mării, la aproximativ 15 metri adâncime, moment în care au observat un obiect metalic de mari dimensiuni.

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„Pe măsură ce tot mai mult din obiect devenea vizibil, ne-am dat seama că aveam în față un lingou de argint”, a declarat Sean Browne, director pentru relațiile cu investitorii al Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions.

Detaliul care dovedește autenticitatea comorii

După ce căpitanul Drake Nicholas a adus lingoul la suprafață, membrii echipei au realizat că este vorba despre o piesă extrem de rară.

Lingoul păstrează încă o urmă istorică remarcabilă: o mică adâncitură realizată în urmă cu peste patru secole pentru verificarea purității metalului înainte ca acesta să fie încărcat pe navă.

„Una dintre cele mai distinctive caracteristici este mica adâncitură de pe partea superioară, realizată pentru a testa puritatea argintului înainte ca lingoul să fie încărcat la bordul navei Atocha, în 1622”, a explicat Browne.

Experții estimează că valoarea piesei se situează în prezent între 50.000 și 100.000 de dolari, însă importanța sa istorică este considerată mult mai mare.

Primul lingou recuperat după 26 de ani

Descoperirea este una excepțională și dintr-un alt motiv: este primul lingou de argint recuperat din epava Atocha din 1999.

Pentru căpitanul Drake Nicholas și scafandrul Blake Baker, momentul a fost unul cu o puternică încărcătură emoțională. Cei doi erau copii atunci când a fost recuperat ultimul lingou din epavă.

„La început nici nu știam ce să cred. Pe măsură ce îl dezgropam, nu-mi venea să cred. Dar când l-am atins pentru prima dată și l-am scos din nămol, am știut imediat ce este”, a povestit Drake Nicholas pentru CNN.

Cum s-a scufundat unul dintre cele mai bogate galioane spaniole

Povestea navei Nuestra Señora de Atocha este una dintre cele mai dramatice din istoria navigației.

Pe 5 septembrie 1622, un uragan devastator a surprins flota spaniolă în apropierea coastelor Floridei. Vânturile puternice au împins galionul și alte nave către recifele din arhipelagul Florida Keys.

Un val uriaș a izbit Atocha de stânci, iar nava s-a scufundat în doar câteva clipe.

La bord se aflau 265 de oameni, însă doar cinci au supraviețuit tragediei.

De-a lungul secolelor, epava a devenit una dintre cele mai căutate din lume, iar fiecare nouă descoperire scoasă de pe fundul oceanului adaugă o nouă filă în povestea unuia dintre cele mai valoroase tezaure maritime din istorie.

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Sursa: People

Etichete: SUA, comoara, lingouri,

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