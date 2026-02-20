Inițiativa, intitulată „Nuestra América" („America Noastră"), beneficiază de sprijinul activistei suedeze Greta Thunberg.

„Ca răspuns la impulsul uriaș de solidaritate mondială față de Cuba, (ideea inițială) a Flotilei s-a transformat într-un convoi coordonat pe cale aeriană, terestră și maritimă", au precizat joi organizatorii într-un comunicat, transmite AFP, preluat de news.ro.

Coaliția internațională — formată din mișcări, sindicate, deputați, organizații umanitare și figuri publice — va transporta „alimente, medicamente, material medical și bunuri de primă necesitate".

Cuba, cu 9,6 milioane de locuitori, se confruntă cu penurii acute de carburant și întreruperi frecvente de curent electric. Situația s-a agravat după ce Statele Unite au exercitat presiuni pentru oprirea livrărilor de petrol din Venezuela și au amenințat cu taxe vamale țările care furnizează combustibil insulei. Două nave ale Marinei mexicane, încărcate cu provizii, au fost deja trimise în Cuba.

„Solidaritatea, singura forță împotriva imperialismului"

Greta Thunberg a confirmat susținerea convoiului, fără a preciza dacă va participa personal. Activista, care în 2025 a luat parte la Flotila Globală Sumud („rezistență", în arabă) pentru spargerea blocadei maritime israeliene asupra Fâșiei Gaza, a declarat: „Susțin acest convoi către Cuba nu doar pentru că poporul ei are nevoie de tot ajutorul pe care convoiul i-l poate aduce, ci și pentru că solidaritatea internațională este singura forță suficient de puternică să facă față unor figuri imperialiste ca (președintele american Donald) Trump și (premierul israelian Benjamin) Netanyahu".

David Adler, activist politic american de stânga și organizator al convoiului, subliniază paralela cu Flotila pentru Gaza: obiectivul comun este „sfidarea unei blocade care înfometează populația civilă".