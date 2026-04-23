Se întâmpla la niciun an de la extrădarea sa din Grecia. Plahotniuc se află în arest preventiv din septembrie 2025.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată.

Alexei Cernei, procurorul de caz: „Prin cumul parțial al pedepselor aplicate, completul îi stabilește lui Plahotniuc Vladimir Gheorghe pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 19 ani, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis”.

Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova a fost găsit vinovat, în prima instanță, pentru toate cele cinci capete de acuzare din dosarul „frauda bancară”.

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția, în 2014, a unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării vecine, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei.

Judecătorii de la Chișinău au decis și încasarea la buget a prejudiciului cauzat celor trei bănci fraudate.

Alexei Cernei, procurorul de caz: „Se încasează din contul lui Plahotniuc Vladimir 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, dar și dobânzile calculate în baza acestora, respectiv 18.870.194 dolari și 1.681.266 euro”.

Totodată, se menține sechestrul asupra tuturor bunurilor și activelor lui Plahotniuc din dosar.

Procurorii de la Chișinău au cerut o pedeapsă mai mare, de 25 de ani de închisoare, pentru fostul oligarh.

Alexei Cernei, procurorul de caz: „Instanța poate să aplice o pedeapsă prin cumul total sau parțial. Vom analiza argumentele care sunt în sentință pentru a decide asupra contestării acesteia în privința blândeții acesteia. Trebuie să înțelegem care sunt argumentele care au stat la diminuări”.

Apărarea lui Plahotniuc califică decizia instanței drept una ilegală și spune că o va contesta la instanța de apel.

Lucian Rogac, avocatul lui Plahotniuc: „Am primit și un rezultat pe măsură, cu încălcări grave ale garanțiilor și drepturilor fundamentale”.

Fostul lider PD a refuzat să fie adus în sala de judecată.

Vladimir Plahotniuc este arestat preventiv din 25 septembrie anul trecut, când a fost extrădat din Grecia. Măsura va fi menținută până la o decizie definitivă.

Reporter: Iulia Pascari